Администраторы стали самыми востребованными исполнителями этой весной — «Авито Подработка»

Аналитики «Авито Подработки» изучили данные за весну 2026 г. и выяснили, на какие позиции бизнес активнее всего искал исполнителей и кому предлагали самые высокие вознаграждения. Лидером по темпам роста числа предложений о подработке стали администраторы — спрос на них здесь увеличился почти в 1,6 раз (+55%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте по динамике оказались тренеры, для которых количество предложений выросло почти в 1,5 раза — на 48%. Замыкают тройку лидеров риелторы (+22%), также вырос спрос на торговых представителей (+12%).

Среди профессий с самым высоким средним предлагаемым вознаграждением лидируют риелторы. Весной 2026 г. исполнителям на этой позиции предлагали в среднем 111 тыс. руб./мес. На втором месте оказались монтажники со средним предлагаемым вознаграждением 85,57 тыс. руб./мес. Третью строчку заняли водители грузового транспорта, которым предлагали в среднем 80,59 тыс. руб./мес.

В пятерку самых высокооплачиваемых подработок также вошли сборщики мебели со средним предлагаемым вознаграждением 79,35 тыс. руб./мес и менеджеры по продажам — им предлагали в среднем 53,73 тыс. руб./мес.

«Высокий уровень среднего предлагаемого вознаграждения в сферах строительства и логистики характерен для весеннего периода — это отражение устойчивого спроса на исполнителей в тех направлениях, где традиционно спрос формируется исходя из сезонности. Однако и интерес самих исполнителей к подработке продолжает продолжает постепенно расти — в сравнении с весной прошлого года, активность исполнителей в целом по России увеличилась на 6%», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Также аналитики изучили, в каких регионах России заметнее всего увеличился спрос на исполнителей. Первое место по динамике предложений заняла Тыва, где исполнителей искали почти в 1,5 раза чаще (+46%). На втором месте — Сахалинская область, где предложений стало больше на треть (+33%). В тройке лидеров также оказалась Томская область (+32%). Кроме того, заметно увеличился спрос на исполнителей в Мордовии (+30%) и в Якутии (+25%).



