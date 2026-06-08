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Сервис «Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса

Сервис «Авито Услуги» объявил о начале тестирования биржи грузоперевозок — сервиса, который объединяет грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов в единой цифровой среде. Новый инструмент позволит бизнесу быстрее находить исполнителей, сравнивать условия перевозки и снижать издержки на поиск транспорта.

Рынок автомобильных грузоперевозок в России во многом остается спотовым: условия каждой перевозки формируются отдельно, а поиск подходящего исполнителя часто требует времени и работы с несколькими каналами одновременно. По данным исследований рынка транспортных услуг, более 70% грузовладельцев не знают ориентировочную стоимость перевозки до конкретного города до момента общения с перевозчиками, а подбор исполнителя может занимать до трех дней.

Новая биржа «Авито Услуг» создает единое пространство, где грузовладельцы могут размещать заявки, а перевозчики находить подходящие заказы. Все ключевые параметры перевозки фиксируются заранее: маршрут, вес, габариты, тип груза, сроки и условия доставки. Это позволяет участникам быстрее понимать требования и получать релевантные предложения.

«Рынок автомобильных грузоперевозок в России оценивается в несколько триллионов рублей ежегодно. При этом сегодня многие перевозки строятся через разрозненные контакты: грузовладельцу приходится искать исполнителя отдельно под каждый рейс, а перевозчику — самостоятельно находить подходящие заказы. При этом значительная часть рынка работает без заранее фиксированных тарифов, а условия зависят от текущего спроса и предложения. Мы создаем цифровую среду, где эти процессы становятся более прозрачными и удобными для обеих сторон. Важно понимать, что цифровые биржи меняют экономику рынка: выигрывать будут не те, у кого больше контактов, а те, кто быстрее, надежнее и эффективнее работает с заказами», — отметила Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Грузовладелец размещает заказ вручную или через автоматическую загрузку, указывая параметры перевозки. Перевозчики получают уведомления о подходящих заявках или находят их самостоятельно через ленту и фильтры.

В ответ они могут предложить свои условия — стоимость и сроки выполнения заказа. Пользователь получает возможность сравнить предложения в одном месте и выбрать исполнителя с учетом цены, рейтинга и отзывов.

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Все дальнейшее взаимодействие проходит внутри платформы: участники могут обсуждать детали в чате, фиксировать договоренности и сохранять историю коммуникации. После завершения перевозки стороны могут оставить отзывы, формируя репутацию участников рынка.

В отличие от традиционных каналов поиска перевозчиков, где многое зависит от личных контактов и региональной доступности исполнителей, новый инструмент «Авито» позволяет объединить спрос и предложение на одной платформе. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которому сложно получать доступ к широкой базе перевозчиков и клиентов.

На первом этапе сервис направлен на бизнес-заказчиков и сфокусирован на междугородних автомобильных перевозках по России. В дальнейшем развитие такого формата может повысить эффективность рынка: перевозчики смогут сокращать простои и находить новые заказы, а грузовладельцы — быстрее получать предложения от подходящих исполнителей.

«Авито» предоставляет техническую возможность размещать заказы, откликаться на них и взаимодействовать внутри платформы, при этом не участвует в заключении и исполнении договоров между пользователями.

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