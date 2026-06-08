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OSiO вышел на Ozon

Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно»), объявляет о запуске фирменного магазина на маркетплейсе Ozon. Это стратегический шаг, направленный на развитие и укрепление прямого диалога с конечными потребителями. В ассортименте магазина будут представлены ноутбуки и адаптеры питания. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

«Выход на Ozon — это важный этап в развитии нашего бренда. Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам и предоставлять им возможность приобретать отечественную технику максимально просто и удобно. Маркетплейс обладает огромной аудиторией и развитой логистикой, что позволит нам расширить географию присутствия и укрепить позиции на рынке», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно».

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Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции Цифровизация

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