МТС втрое увеличила эффективность выявления опасных сайтов для детей

ПАО «МТС» сообщает, что сервис по созданию безопасной среды для детей «Безопасный интернет» втрое увеличил качество фильтрации опасных сайтов и взрослого контента благодаря внедрению новых технологичных ИИ-моделей, работающих в режиме реального времени. При этом точность фильтрации достигла 95%. За I квартал 2026 г. «Безопасный интернет» уже предотвратил более 10 млн попыток перехода на вредоносные и нежелательные интернет-ресурсы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновлённое решение помогает полностью обезопасить ребенка от переходов на сайты 18+, вредоносные и агрессивные рекламные страницы, ресурсы с трекерами, нежелательный контент внутри приложений, а также страницы-однодневки, созданные для сбора трафика пользователя.

«Безопасный интернет» теперь анализирует не только сам адрес сайта, но и контекст страницы: заголовки, описание, содержимое, признаки вредоносности и тематику ресурса. После обновления система точнее отличает опасный контент от безопасных сайтов. Высокое качество фильтрации обеспечивают три новые модели, которые анализируют сайты и выдают максимально верный вердикт по каждому из них.

Модели постоянно обновляют базу сайтов: их количество превышает 2 млн. Решение позволяет создавать цифровую среду, в которой ребенок чувствует себя безопасно, а родитель не беспокоится за него.

«Безопасный интернет» доступен не только как отдельная платная опция. Теперь решение встроено в тариф МТС Junior и работает бесплатно для всех его абонентов. Защита включается на сетевом уровне: родителям не нужно устанавливать отдельное приложение на смартфон ребенка или вручную настраивать фильтры.

«Для родителей важно создать безопасное цифровое пространство детям без избытка ограничений. При этом взрослые хотят тратить минимум времени на дополнительные настройки – все должно работать быстро и просто. Обновленная модель на базе ИИ полностью решает эту задачу: она в три раза лучше определяет и отсеивает потенциально опасный контент, а также эффективнее анализирует русскоязычные сайты без сложных настроек», — сказал Андрей Бийчук, директор Центра продуктов телеком-технологий МТС.

