«Авито Подработка»: весной число предложений о работе в агросекторе выросло вдвое

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке в агросекторе и зафиксировали двукратный рост (+104%) числа доступных предложений весной 2026 г. по сравнению с зимними месяцами того же года. В среднем исполнители могли рассчитывать на 67,06 тыс. руб/мес на такой подработке. Весенний период традиционно сопровождается оживлением в аграрной отрасли: начало полевых работ, посевная кампания и запуск животноводческих циклов формируют устойчивый спрос на исполнителей. Эксперты сервиса изучили, как именно и по каким направлениям этот спрос проявился. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сильнее всего выросло число предложений о подработке для разнорабочих — в 2,5 раза (+150%). Такие исполнители обычно помогают с подготовкой теплиц и хозяйственных помещений, погрузочно-разгрузочными работами и обслуживанием сельскохозяйственной инфраструктуры. Средние предлагаемые вознаграждения для них составили 68,78 тыс. руб/мес.

Почти настолько же чаще стали требоваться сельскохозяйственные рабочие: весной смен стало больше почти в 2,5 раза (+147%) по сравнению с зимними месяцами, а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей составило 96,64 тыс. руб/мес. В зависимости от специфики хозяйства такие исполнители могут заниматься посевными работами, уходом за культурами, сортировкой продукции или помощью на животноводческих объектах.

Значимый рост зафиксирован и в нише молочного животноводства: число предложений для операторов машинного доения удвоилось (+100%), а исполнителям в среднем предлагали 38,33 тыс. руб/мес. Такие смены обычно предполагают работу на молочных комплексах, проведение автоматизированной дойки и обслуживание оборудования.

Вырос и интерес исполнителей — весной стали чаще откликаться на позиции сельскохозяйственных рабочих (+147%), агрономов (+114%), садовников (+110%), овощеводов (+87%) и разнорабочих (+35%).

«Бизнес-заказчики стали чаще использовать платформенные форматы для привлечения исполнителей на подработку в агросекторе, поскольку это позволяет оперативно закрывать сезонные потребности в периоды пиковых нагрузок. Особенно значительно спрос на исполнителей в сельском хозяйстве вырос в Северо-Западном (+160%), Сибирском (+151%) и Центральном (+130%) федеральных округах. Такая динамика отражает в первую очередь структуру агропромышленного производства в разных частях страны: в Северо-Западном округе значимую роль играют животноводство и молочное производство, в Сибири — растениеводческие и комбинированные сельскохозяйственные направления, в Центральной России — высокая концентрация агропромышленных предприятий. Весной именно в этих сегментах наиболее выражено увеличение потребности во временных исполнителях для закрытия сезонных задач», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».