Сеть гипермаркетов «Леонардо» подключилась к сервису самовывоза Wildberries

Wildberries (входит в группу RWB) подключила сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» к сервису самовывоза Click&Collect. Продукция российского ритейлера товаров для творчества уже доступна для заказа на онлайн-витрине Wildberries с возможностью получения в магазине сети. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Данное партнерство стало еще одним шагом в развитии омниканальной модели, при которой офлайн-ритейлеры интегрируются в цифровую инфраструктуру маркетплейса, расширяя каналы продаж и усиливая взаимодействие с покупателем.

На старте проекта пользователям Wildberries доступно более 14 тыс. позиций из ассортимента «Леонардо», включая товары для рукоделия, хобби и творчества, художественные материалы и сопутствующие категории. В ближайшее время ассортимент расширится до 70 тыс. позиций. Пилотный запуск охватывает 30 магазинов в Москве, при этом в рамках дальнейшего развития планируется подключение всей сети — до 120 точек в 53 городах России, что позволит существенно увеличить географию присутствия сервиса и сделать формат самовывоза доступным для миллионов пользователей Wildberries.

Оформить заказ можно на сайте и в приложении Wildberries: при выборе товара покупателю отображается карта с доступными магазинами «Леонардо» для самовывоза. Заказ можно забрать в течение семи дней. Такой формат позволяет клиентам совмещать удобство заказа в онлайн-режиме с возможностью удобного получения товара в офлайн-магазине.

«Мы видим устойчивый интерес со стороны крупных офлайн-ритейлеров к интеграции с маркетплейсом. Подключение сети «Леонардо» подтверждает эффективность омниканальной модели, в которой онлайн и офлайн не конкурируют, а усиливают друг друга. Для партнеров это доступ к многомиллионной аудитории Wildberries, а для покупателей — расширение ассортимента и новые сценарии получения заказа», — отметила руководитель направления доставки силами продавца RWB Елизавета Шлеин.

В компании «Леонардо» также подчеркивают стратегическую значимость запуска.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Wildberries и видим в сервисе Click&Collect стратегический потенциал для развития розничного бизнеса. Интеграция с маркетплейсом выступает для нас мощным драйвером трафика в физические точки, позволяя совместить глубину онлайн-ассортимента с моментальной доступностью офлайн. Запуск пилотного проекта в Москве — только первый шаг: благодаря объединению ассортимента гипермаркетов и аудитории крупнейшего маркетплейса мы не только повышаем доступность товаров для творчества, но и качественно наращиваем кросс-канальный трафик. Для нас это реальная возможность усилить розницу, предложив клиенту новый, более гибкий сценарий покупки. Уверен, этот формат станет новым стандартом для хобби-ритейла, а для нашей команды — успешным кейсом в построении бесшовной клиентской экосистемы», — отметил директор по развитию электронной коммерции сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Александр Буренков.

