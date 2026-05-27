В Directum СЭД+ можно проверить полномочия представителя контрагента

В новой версии 26.1 пользователь может просмотреть полную картину полномочий представителя контрагента, включая их ограничения. Для этого не обязательно переходить на сайт реестра ФНС — информация отражается прямо в системе. Это стало возможно благодаря интеграции Directum СЭД+ с сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum.

В Directum СЭД+ усовершенствовали работу с электронными доверенностями контрагентов. Если из сервиса обмена поступают документы, которые подписал представитель партнера, то в системе автоматически создается и заполняется карточка машиночитаемой доверенности (МЧД). В ней заполняются имя, вид документа и его единый регистрационный номер. С лицензией на интеграцию с «Контур.Доверенность» в карточке также отражаются: ФИО представителя; сроки действия доверенности; статус в реестре ФНС; ограничения полномочий представителя контрагента.

Без лицензии на коннектор с «Контур.Доверенность» информацию по-прежнему можно проверить на сайте ФНС по кнопке в карточке документа.

Российские ПАКи нового поколения

Обновление особенно важно для юристов и других специалистов, которые взаимодействуют с контрагентами. Они получают быстрый доступ ко всем параметрам для проверки и минимизируют риски ошибок при работе с документами. При этом компания не берет на себя ответственность за хранение персональных данных, так как сам текст электронной доверенности контрагента можно не загружать.

Вендор продолжает развивать возможности межкорпоративного документооборота. В Directum СЭД+ можно обмениваться УПД и УКД с актуальными ставками НДС, реализована оценка надежности контрагента прямо в системе через интеграцию с «Контур.Фокус», а также настроено ограничение прав на просмотр контрагентов по умолчанию, чтобы защитить коммерческую информацию.

