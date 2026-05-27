Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала связь на пути к Белухе

МТС улучшила качество мобильной связи в Республике Алтай. Специалисты модернизировали телеком-оборудование в поселке Тюгурюк, которое находится на автодороге регионального значения «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк Белуха)». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам, в поселке Тюгурюк выросла емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Улучшения связи почувствуют, как местные жители, так и гости региона. В поселке Тюгурюк проживают около 300 человек, а еще эта локация привлекательна для туристов. Во-первых, село проезжают все, кто едут к подножию Белухи, во-вторых, и сам Тюгурюк — интересное место для посещения туристов. Здесь предлагают экскурсии на эко-ферму, кроме того можно посетить форелевое озеро для рыбалки. Весной здесь открываются шикарные виды на цветущий маральник, летом предлагают конные прогулки, зимой — катание на снегоходах и тюбинге.

«В наши дни трудно представить повседневную жизнь без высокоскоростного мобильного интернета — даже в самых небольших населенных пунктах. Именно поэтому мы постоянно трудимся над тем, чтобы повышать качество связи на всей территории Республики. Ранее МТС прокачала связь в селе Паспаул, которое находится на федеральной трассе Р-256 Телецкий тракт. А до этого мы улучшили качество связи на курорте Манжерок», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Сидите, где сидели. Россиянам запретят оперативно разрывать контракты с сотовыми операторами

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290