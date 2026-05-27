«Авито Работа» и «Кион»: 38% россиян в течение первого года работы ощущают себя новичками

Онлайн-кинотеатр «Кион» и «Авито Работа» провели совместный опрос к премьере драмеди «Адвокаты». Исследование показало, как сотрудники в реальной жизни воспринимают первые месяцы работы, адаптацию в команде, карьерные ожидания и факторы профессионального роста в разных профессиях и регионах. В опросе приняли участие более 7,5 тыс. работающих россиян старше 18 лет из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса, среди работающих россиян, которые находятся на текущем месте работы первый год, 38% частично или полностью ощущают себя новичками. С возрастом это чувство заметно снижается: если среди сотрудников 18–24 лет так ощущают себя 76% опрошенных, то среди работников 55–64 лет — уже только 15%. Чаще всего такое ощущение отмечают представители сфер маркетинга (66%), дизайна (63%) и бьюти (58%) — направлений, где сотрудники регулярно сталкиваются с новыми инструментами, форматами, запросами клиентов и изменениями профессиональной среды.

Среди респондентов, считающих себя новичками, 57% рассказали, что на первом рабочем месте им объясняли только часть процессов, а остальное приходилось осваивать самостоятельно. Полноценный онбординг и поддержку чаще получали работники автосервисов — 44%, работники складов и клинеры — 37%. Эти данные показывают, что для многих сотрудников старт на новом месте остается периодом активного самостоятельного обучения, где важны не только инструкции, но и помощь коллег, понятные задачи и возможность постепенно войти в рабочий ритм.

Карьерный рост остается одним из заметных ожиданий в начале профессионального пути. 42% из общего числа респондентов рассчитывают на повышение в течение года. При этом те, кто ощущают себя новичками и ожидают повышения, в среднем рассчитывают на карьерный рост через год. Чаще других на продвижение в рамках года рассчитывают представители маркетинга и PR и работники автосервиса — по 64%, а также обслуживающий персонал в общепите. Реже такие ожидания встречаются у мастеров по ремонту техники — 16%, работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — 29%, работников сферы образования — 31%.

Главными факторами профессионального роста сотрудники называют наблюдение за более опытными коллегами в реальных проектах — 23%, и повседневную рутину с повторением одних и тех же операций, которую выбрали 20% опрошенных. Внутреннее самостоятельное обучение и курсы оказалось менее заметным фактором: на него делают ставку 19% респондентов. Среди топ-менеджеров чаще выделяют накопление собственного опыта — этот вариант выбрали 29% представителей категории.

«Согласно результатам опроса, наиболее универсальным фактором, влияющим на желание продолжать работу, остается удобный график или формат занятости — его отметили 34% респондентов. Также значимыми остаются уровень дохода (25%) и ощущение стабильности (23%). При этом в ряде профессиональных групп приоритеты могут смещаться: например, доход чаще выделяют специалисты правовой сферы и топ-менеджмент — по 33%, старший медперсонал и сотрудники салонов красоты — 32%, административный персонал — 30%, тогда как в образовании (31%), сфере финансов, hr и логистики (32%), в сфере продаж (32%) чаще отмечают стабильность. Удобный график особенно важен для работников сферы образования — 51%, дизайнеров и проектировщиков — 45%, а также сотрудников социальной сферы, искусства и культуры — 41%. Такие различия отражают специфику отраслей и в целом подтверждают, что ожидания сотрудников формируются с учетом профессионального контекста», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».