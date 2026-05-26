«Росатом» установил «умного помощника» в систему управления энергоблоком АЭС «Руппур»

Компания «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») сообщила об интеграции систему информационной поддержки оператора (СИПО) в АСУ ТП проходящего пусконаладочные процедуры энергоблока №1 АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Это первое внедрение СИПО на зарубежном объекте атомной энергетики. Пилотной площадкой является Нововоронежская АЭС, также система уже заработала на самом мощном в России новом энергоблоке Курской АЭС-2. Система поможет персоналу первой атомной электростанции Бангладеш контролировать параметры работы энергоблока и повысит эффективность эксплуатации станции.

«СИПО помогает персоналу контролировать десятки тысяч параметров работы энергоблока, анализирует состояние систем, оптимизирует представление информации и поддерживает оператора при принятии решений. Это не только передовое решение с технической точки зрения, но и реальный помощник оперативному персоналу первой АЭС Республики Бангладеш. Она будет способствовать эффективной и уверенной работе на всех этапах эксплуатации», – отметил генеральный директор РАСУ Андрей Бутко.

«АЭС “Руппур” – стратегический проект для энергетики Бангладеш. Для нас важно, что в проекте задействована не только современная реакторная технология, но и передовые цифровые решения, способствующие повышению культуры эксплуатации и эффективности работы персонала. СИПО станет дополнительным инструментом поддержки для операторов первой в нашей стране атомной электростанции», – отметил директор проекта сооружения АЭС «Руппур» Мухаммад Кабир Хоссейн.

