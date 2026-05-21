Разделы

Безопасность
|

«Кросстех»: до 70% ущерба от ИБ-инцидента для крупного бизнеса – простой

Простой бизнеса составляет от 50% до 70% потерь крупных предприятий в результате успешной кибератаки. Специалисты «Кросстеха» указывают, что основная проблема заключается в низком уровне развития инфраструктуры, а именно в отсутствии резервирования для тех систем, без которых производственные процессы полностью останавливаются, а также в отсутствии механизмов восстановления систем в целом. При этом серьезное влияние на простой оказывают отсутствующие регламентированные процессы по реагированию на недопустимые события и инциденты, а также косвенно уровень низкой квалификации и осведомленности специалистов на местах.

Остановка предприятия в результате киберинцидента делает невозможным производство товаров и оказание услуг, нарушает логистику и договоренности с партнерами, создает негативный клиентский опыт, который ведет к потере заказчиков.

Для некоторых компаний, в особенности крупных промышленных производственных объектов, сутки простоя производственного процесса (в частности АСУ ТП) выливаются в потери нескольких сотен миллионов рублей. Именно поэтому, отмечают специалисты «Кросстеха», эти потери выше, чем затраты на восстановление и развитие инфраструктуры.

Ключевая проблема, подчеркивают эксперты, – это отсутствие процессов и технологий, которые могут обеспечить устойчивость бизнеса. С технической точки зрения, это кластеризация (объединение нескольких независимых систем в одну логическую систему), то есть если один сервер «падает», остальные берут его задачи на себя моментально, а также создание и регулярное обновление резервных копий. С организационной точки зрения, это внедрение Disaster Recovery Plan (DRP), который регламентирует приоритизацию систем, описывает план действий для всех подразделений, устанавливает регулярность создания бэкапов, а также допустимое время простоя и допустимую потерю данных (RTO и RPO). Крайне важно регулярно тестировать и обновлять эти планы, так как инфраструктура и характер бизнеса постоянно меняются. При этом, по данным «Кросстеха», к февралю 2026 г. 40% компаний никогда не тестировали ранее внедренные DRP.

«Одно дело – декларировать киберустойчивость, другое – реально создавать условия и процессы для ее поддержания, в особенности в сегменте ИБ АСУ ТП, который отличается от многих отраслей ИБ тем, что для этого сегмента ключевые требования – это обеспечение непрерывности, доступности и безопасности технологического процесса. Сегодня атаковать могут всех, крупный бизнес особенно, поэтому возможность не останавливать работу или оперативно ее восстановить становится ключевым условием стабильности для компании», – сказал Ильдар Галиев, руководитель направления «Развитие услуг» компании «Кросстех».

Среди отраслей, в которых потери от простоя максимально высоки, специалисты «Кросстеха» называют промышленность, финансовый сектор, телеком, цифровые платформы, например, маркетплейсы. В этих отраслях высокая стоимость часа операций, существует жесткая зависимость от ИТ, процессы чаще всего идут непрерывно, связаны с большим потоком транзакций и физической логистики, существует ответственность перед регуляторами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290