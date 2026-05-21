ITKey и ГК «Аквариус» создадут отечественный ПАК виртуализации для корпоративной ИТ-инфраструктуры

Компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, и российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений компания «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство позволит российским компаниям и государственным заказчикам получить готовый программно-аппаратный комплекс виртуализации, объединяющий отечественную аппаратную платформу и российское ПО для построения надежной, масштабируемой и импортонезависимой ИT-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

Стороны намерены объединить экспертизу в области аппаратной инфраструктуры, виртуализации и облачных технологий для создания конкурентоспособного импортонезависимого решения, отвечающего требованиям российского рынка. В рамках сотрудничества ITKey и «Аквариус» планируют проводить консультации и экспертные сессии с участием профильных специалистов, определить архитектуру, требования и технические параметры будущего программно-аппаратного комплекса, а также организовать совместную разработку, тестирование и сертификацию решения.

Особое внимание в партнерстве будет уделено созданию решения, способного обеспечить потребности государственных и корпоративных заказчиков в надежной, масштабируемой и технологически независимой инфраструктуре виртуализации. Стороны также намерены сформировать совместные подходы к выводу ПАК виртуализации на рынок.

«Для ITKey это соглашение - важный шаг в развитии отечественной инфраструктурной экосистемы. Сегодня заказчикам нужны не отдельные компоненты, а комплексные, проверенные и совместимые решения, которые позволяют строить устойчивую ИТ-инфраструктуру без зависимости от зарубежных технологий. Совместно с ГК “Аквариус” мы рассчитываем создать программно-аппаратный комплекс виртуализации, который будет востребован как в корпоративном, так и в государственном сегменте», – отметил Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

«Сегодня бизнес и государство требуют от ПАК не только импортозамещения, но и промышленной надежности, сравнимой с лучшими мировыми аналогами. Вместе с ITKey мы закрываем ключевую проблему — совместимость на глубоком уровне. Наш ПАК виртуализации снимает с заказчика необходимость самостоятельно адаптировать ПО под конкретное «железо». Мы предоставляем готовый, протестированный и сертифицированный комплекс, где суверенитет достигается за счет полного контроля над всей цепочкой: от базовых аппаратных компонентов до всего инфраструктурного стека» - сказал член Правления, коммерческий директор ГК «Аквариус» Аркадий Соколов.