«ТрансТелеКом» разработал цифровую платформу контроля экологической отчетности для объектов инфраструктуры

Компания «ТрансТелеКом» представила цифровую платформу контроля экологической отчетности объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Решение создано для централизации, автоматизации и прозрачного управления экологической отчетностью на предприятиях промышленной и транспортной инфраструктуры.

Ключевой проблемой, которую решает новая система, является высокая сложность ручного управления множеством разнородных отчетов. Каждый объект НВОС (например, производственная площадка, очистные сооружения, складской или транспортный объект) обязан регулярно сдавать отчеты с разной периодичностью – ежемесячной, квартальной, годовой, а также с интервалом в несколько лет. Отслеживание этих документов, их видов, сроков и ответственных лиц вручную неизбежно приводит к высоким рискам пропусков и ошибок.

Разработанная специалистами «ТрансТелеКома» платформа собирает весь процесс в едином цифровом контуре. Принцип ее работы состоит из нескольких ключевых этапов:

Создание единого реестра объектов. В систему вносится перечень всех объектов НВОС с детализацией факторов воздействия: выбросы в атмосферу, сбросы в сточные воды, образование отходов, тепловое воздействие, запаховые выбросы и т.д.

Автоматическое формирование календаря отчетности. На основе зафиксированных факторов платформа самостоятельно определяет, какие отчеты (и с какой периодичностью) требуются для каждого объекта, и формирует график.

Назначение ответственных и подрядчиков. За каждым объектом закрепляется сотрудник, который видит статусы и сроки всех отчетов. При необходимости в систему приглашается подрядная организация: подрядчик загружает черновики и файлы, а ответственный проверяет и принимает работу.

Цифровое согласование. Финальные версии отчетов направляются на проверку уполномоченному специалисту в соответствии с регламентом заказчика, который либо согласовывает документ, либо отправляет на доработку. Состав и порядок согласующих настраивается индивидуально.

Контроль дедлайнов. Система автоматически отслеживает приближение или пропуск сроков, отправляет уведомления и визуально маркирует просроченные позиции.

Результат внедрения – полная прозрачность экологической отчетности по всем объектам. Руководство в режиме реального времени видит, какие отчеты должны быть сданы, какие уже готовы, какие просрочены, кто несет ответственность и где хранятся финальные версии документов.

Среди преимуществ использования платформы для владельцев НВОС разработчик выделяет следующие: снижение регуляторных рисков. Исключаются пропуски обязательных отчетов и связанные с этим штрафы и предписания; упорядочивание работы с подрядчиками. Прозрачный процесс приема-передачи документов и черновиков внутри единой системы; управленческая прозрачность. Руководство получает актуальную «картину поля» по экологической дисциплине на каждом объекте; единый архив. Все экологические документы хранятся централизованно и доступны для оперативного поиска и аудита.

«Экологическая отчетность довольно сложная с точки зрения множества норм и периодичности. Ручное управление здесь чревато серьезными рисками. Наша платформа позволяет автоматически формировать календарь, контролировать дедлайны и выстроить четкую вертикаль ответственности – от линейного сотрудника до руководящего специалиста. Это не просто цифровизация, а системное решение для промышленной экологии», – сказал Григорий Решетников, начальник отдела комплексных систем безопасности компании «ТрансТелеКом».

Платформа готова к пилотной эксплуатации. В перспективе развития – тиражирование решения на самые разные объекты НВОС и, в случае запроса со стороны заказчика, – интеграция с государственными системами сбора экологической отчетности.