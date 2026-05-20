Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника Импортонезависимость
|

МТС в четыре раза увеличит количество базовых станций отечественного производства в Смоленской области

МТС сообщает, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Смоленской области вырастет в четыре раза. Общее же количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. российские базовые станции «Иртея» вышли в эфир в населенных пунктах Краснинского, Гагаринского, Руднянского, Сафоновского, Демидовского и Дорогобужского районов Смоленской области. Телеком-оборудование устанавливалось специалистами МТС как в районных центрах, так и малых населенных пунктах.

Оборудование может работать в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Установка отечественного телеком-оборудования – это огромный шаг в создании технологического суверенитета страны. Ведь связь – это та базисная отрасль, в которой важно не зависеть полностью от иностранных вендоров. Ощутимым преимуществом диапазона, на котором запускаются «Иртеи» в Смоленской области, можно назвать широту покрытия: одна базовая станция охватывает гораздо большую территорию, чем зарубежные аналоги. Поэтому при выборе локации для установки телеком-оборудования мы отдаем приоритет населенным пунктам, где требуется усилить мобильную сеть», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290