46% покупателей не готовы приобретать квартиры без «цифровой начинки»

При равных базовых характеристиках недвижимости — локация, планировка, цена — 46% покупателей отдадут предпочтение квартире с цифровыми решениями, говорится в исследовании MR Analytics. При этом две трети респондентов готовы переплатить за дополнительный комфорт, который обеспечивают цифровые опции. Об этом CNews сообщили представители MR Analytics.

Кто же выбирает квартиры с технологиями умного дома? Портрет наиболее активной аудитории — преимущественно мужчины 35–44 лет, интересующиеся цифровыми новинками и уже имеющие опыт эксплуатации таких устройств. На них приходятся 35% покупателей «цифровых» квартир. Для них ключевое значение имеют функциональность и повышенный комфорт повседневной жизни. На втором месте неожиданно оказались респонденты возрастной группы 65+ (20%), а на третьей строчке с небольшим отрывом — люди в возрасте 55–64 лет (18%). При этом женщин и мужчин здесь примерно поровну. Принято считать, что технологические новинки не интересуют представителей предпенсионного возраста, но в случае с умным домом все ровно наоборот. Простота его использования — критически важный фактор успеха для этой возрастной категории, а современные системы разрабатываются в том числе с учетом особенностей восприятия старшего поколения — с понятными интерфейсами и минимальным количеством настроек. На четвертую строчку попали люди в возрасте 45–54 лет (16%), а вот молодежь, как ни странно, оказалась в самом конце с показателем 11% (опрошенные в категории 18–34 лет).

К наиболее востребованным сценариям использования умного дома относится система защиты от протечек: 32% респондентов сочли ее обязательной, отдавая приоритет безопасности и минимизации последствий аварий. Второе место — 25% — заняло автоматизированное управление отоплением, которое позволяет оптимизировать расходы на коммунальные услуги и поддерживать необходимый микроклимат. В топ-3 также вошло мобильное приложение для взаимодействия с управляющей компанией и оплаты услуг. Его важность отметили 22% респондентов.

Еще 21% участников опроса отметил важность бесконтактного доступа в паркинг по государственному номеру или радиометке. А 20% респондентов заинтересованы в интеграции голосовых ассистентов в большее количество бытовых задач, включая вызов мастера или заказ доставки через «Яндекс Алису». 18% покупателей считают необходимым вывод изображения с видеодомофона на смартфон.

«Как показали результаты нашего исследования (а мы опросили 18,5 тысячи человек), запрос на умный дом уже сформирован — более того, покупатели все чаще готовы доплачивать за востребованные цифровые сценарии. Поэтому для девелоперов уже на начальном этапе критически важно разрабатывать детальный стандарт единой цифровой среды зданий. При этом технологические системы должны обеспечивать не только высокий уровень безопасности, но и сопровождать повседневные бытовые сценарии жителей, например, оформление временных пропусков для гостей, вызов такси с помощью голосового ассистента и так далее», — сказал Денис Хазов, директор по продукту MR.