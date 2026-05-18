«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Нижнем Новгороде

«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь в Картах активными станут сигналы умных светофоров на проспекте Гагарина, улице Родионова и нескольких других улицах. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от Государственного казенного учреждения «Центр развития транспортных систем» Нижегородской области. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Проверить сигнал светофора можно и когда телефон заблокирован — в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple, а также на Android. При необходимости онлайн-светофоры можно отключить в настройках.

Во время следования по маршруту «Карты» и «Навигатор» напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук.

«Карты» и «Навигатор» также учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Нижний Новгород стал третьим городом, в котором «Яндекс» запустил онлайн-светофоры. «Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров через городские системы, обрабатывают их и показывают пользователю в реальном времени. Если светофор выйдет из строя, приложения перестанут его отображать. Кроме того, пользователи смогут сообщать о неточностях в сигналах светофоров в «Картах».

Уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров на двух основных магистралях Нагорной части города — на проспекте Гагарина и улице Родионова — а также на нескольких улицах Заречной части. В будущем онлайн-светофоры станут активными по всему городу.

