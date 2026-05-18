«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Нижнем Новгороде

«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь в Картах активными станут сигналы умных светофоров на проспекте Гагарина, улице Родионова и нескольких других улицах. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от Государственного казенного учреждения «Центр развития транспортных систем» Нижегородской области. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Проверить сигнал светофора можно и когда телефон заблокирован — в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple, а также на Android. При необходимости онлайн-светофоры можно отключить в настройках.

Во время следования по маршруту «Карты» и «Навигатор» напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук.

«Карты» и «Навигатор» также учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать.

Нижний Новгород стал третьим городом, в котором «Яндекс» запустил онлайн-светофоры. «Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров через городские системы, обрабатывают их и показывают пользователю в реальном времени. Если светофор выйдет из строя, приложения перестанут его отображать. Кроме того, пользователи смогут сообщать о неточностях в сигналах светофоров в «Картах».

Уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров на двух основных магистралях Нагорной части города — на проспекте Гагарина и улице Родионова — а также на нескольких улицах Заречной части. В будущем онлайн-светофоры станут активными по всему городу.