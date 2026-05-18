Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS

Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию применения NoGPS-технологий для беспилотных систем в промышленной и инфраструктурной среде. В компании считают отказ от зависимости от спутниковых систем важным этапом развития автономной робототехники для сложных объектов и планируют сосредоточить развитие платформы Wheelies на этом направлении. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Концепция предусматривает переход от спутникового позиционирования к автономному ориентированию на базе компьютерного зрения, визуально-инерциальной одометрии и бортовых сенсоров. Подход рассчитан на промышленные и инфраструктурные сценарии, в которых важна способность дрона продолжать выполнение миссии без постоянного доступа к внешней навигационной инфраструктуре. В этих условиях дрон способен выполнять миссии при ограниченной связи, локально сохранять данные и передавать их после восстановления соединения.

Среди направлений применения: обследование тоннелей и закрытых производственных помещений, логистические операции внутри промышленных площадок, а также работа в условиях ограниченной связи и радиомолчания. Отдельное направление связано с использованием NoGPS-навигации на распределенных и удаленных объектах.

Например, при обследовании энергетической подстанции беспилотник способен выполнять автономный облет в условиях сильных электромагнитных помех, где GPS-навигация работает нестабильно. Аналогичный подход может использоваться внутри производственных цехов, складских комплексов, где спутниковая навигация недоступна физически.

«Для многих промышленных сценариев спутниковая навигация остается ограничением, поскольку инфраструктурная среда часто не соответствует условиям открытого пространства. Поэтому использование беспилотных систем постепенно смещается в сторону моделей, способных работать без постоянного доступа к GPS. В таких системах дрон ориентируется на основе анализа окружающей среды и данных собственных сенсоров», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.