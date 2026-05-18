Какие профессии стали самыми востребованными этой весной и сколько им платят. Рейтинг по версии hh.ru

В рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей этой весной попали менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты, кассиры и курьеры. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Первое место в рейтинге самых популярных у работодателей профессий стали менеджеры по продажам. Всего за последние 30 дней компании искали на hh.ru более 46,7 тыс. таких специалистов. А медианная зарплата для них выросла на 12% и превышает 101 000 руб. На втором месте — продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тыс. таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 тыс. руб. За год компании нарастили потенциальный доход кассиров уже более чем на 16%. Замыкают тройку лидеров по востребованности рынка курьеры, работодателям за месяц потребовалось порядка 32 тыс. таких работников, и медианная зарплата в этой профессии уже достигла 160 000 руб., что на 22% превышает прошлогодние показатели.

Также в топ-10 по популярности среди российских работодателей в апреле входят разнорабочие (25,1 тыс. вакансии за месяц), водители (24,5 тыс. вакансий), повара, пекари и кондитеры (18,2 тыс.), бухгалтеры (17,4 тыс.), кладовщики (16,4 тыс.), упаковщики и комплектовщики (15 тыс.), а также врачи (14,6 тыс. вакансий).

«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты у разнорабочих — с 75 000 руб. до 109 000 руб. (+45%). Также значительно больше стали предлагать доход упаковщикам и комплектовщикам. Рост со 73 400 руб. до 90 800 руб. (+24%). На 22% увеличились доходы курьеров – если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 131 400 руб., то сейчас – 160 100 руб. в месяц. Такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в сферах логистики, складской обработки и доставки и высоком сезонном спросе на кадры, через который сейчас проходит рынок труда в преддверии лета», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Топ-10 специальностей по росту предлагаемых медианных зарплат в 2026 году, исследование hh.ru
