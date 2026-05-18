Группа ЦРТ адаптировала визуально-языковую модель «Визирь.VLM» для мониторинга объектов капитального строительства

Группа компаний ЦРТ представила платформу «Визирь.VLM» (Vision Language Model, визуально-языковая модель), адаптированную для мониторинга объектов капитального строительства. Платформа объединяет возможности компьютерного зрения и обработки естественного языка. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ.

Решение создано на базе биометрической системы компьютерного зрения «Визирь» с поддержкой большой языковой модели. «Визирь.VLM» обрабатывает визуальные данные (изображения, видео) и текстовую информацию в едином контуре, может существенно оптимизировать работу министерств строительства, федеральных и региональных органов исполнительной власти, генподрядчиков строительства.

Новое решение помогает автоматизировать объективный мониторинг строительства, контролировать работу парка строительной техники, исключая простои, а главное — выявлять риски до того, как они стали инцидентами.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Адаптированная платформа „Визирь.VLM“ позволяет анализировать массив видеоданных, за секунды получать информацию о нарушениях, темпах и объемах работ, предотвращая срыв сроков строительства. Помогает контролировать исполнение бюджета, снижать затраты на устранение дефектов более чем на 50%, ускоряет формирование отчетов. Решение создано на базе системы „Визирь“, которая работает в 500 проектах по всей стране: в АПК „Безопасный город“, на объектах спорта и транспорта. Мы приветствуем масштабирование доказавших эффективность решений на все новые индустрии, в частности, совершенствуя строительную отрасль».

Применение видеомониторинга позволяет контролировать доступ на объекты, фиксировать нарушения, проводить аналитику для улучшения процесса строительства и т. п. При этом текущее состояние систем видеомониторинга на строительных площадках предполагало высокую степень участия человека: ручную обработку и анализ массива данных, поиск нарушений и реагирование на них.

«Визирь.VLM» не просто фиксирует события на видео, но и предлагает решения, при этом позволяет задавать любые вопросы на естественном языке, анализирует поведение и предоставляет готовые ответы там, где раньше требовалась ручная работа.

Можно попросить найти интересующее событие, оценить прогресс выполнения задачи, сформировать статистику по объектам в кадре, проанализировать перемещения, проверить массив видео на наличие нарушений в архиве, и при этом все результаты могут быть преобразованы в простой и понятный отчет. То, что прежде требовало большого количества времени и внимания, теперь легко реализовать с помощью технологий. Так, к примеру, теперь достаточно задать вопрос используют ли рабочие средства индивидуальной защиты, система проанализирует массив данных и выдаст ответ, подсвечивая зоны для оперативной реакции.