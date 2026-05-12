«За аптекой держитесь левее»: «Яндекс Карты» подскажут, у какого ориентира совершить маневр

«Яндекс Карты» и «Навигатор» первыми в России начали давать подсказки не только по улицам и съездам, но и по заметным городским ориентирам по пути. С помощью искусственного интеллекта сервисы объясняют маршруты так, как это сделал бы человек: например, «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Так водителям будет проще сориентироваться на незнакомых маршрутах и сложных развязках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Голосовые подсказки в «Картах» и «Навигаторе» теперь учитывают более 10 тыс. ориентиров по всей России. Это объекты, которые можно легко распознать во время движения: магазины, остановки, заправки, памятники и другие заметные точки. Их дополнительно проверили на панорамах улиц, чтобы выделять для водителя только те объекты, которые хорошо видно в пути.

Генерировать голосовые подсказки помогает искусственный интеллект. Он анализирует маршрут и определяет, где будет полезно добавить ориентир и в какой момент должно прозвучать оповещение. Затем алгоритмы Карт и Навигатора выбирают для подсказок те объекты, которые будут наиболее заметны водителю при маневре.

Ирина Грачева, руководитель сервиса «Яндекс Карты»: «На сложных и незнакомых маршрутах простого “поверните направо” часто недостаточно. По нашим данным, если водитель не успел сориентироваться и пропустил нужный поворот, он может потерять до 15 мин в пути. Голосовые подсказки по ориентирам — еще один шаг к навигации, которая лучше понимает дорожный контекст и помогает водителям увереннее ехать даже по незнакомому маршруту».

Подсказки по заметным городским ориентирам — это новый этап обновления голосового сопровождения в «Яндекс Картах». Ранее благодаря внедрению искусственного интеллекта сервис научился уточнять конкретную улицу и дорожный ориентир, у которого нужно совершить маневр. Также пользователи «Карт» могут настроить голосовые подсказки для знакомых маршрутов: получать их только при поворотах на шоссе, съездах с эстакад и других важных маневрах.