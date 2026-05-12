Коммерческим директором «Рег.облака» назначен Максим Дарулис

Группа Рунити сообщает о назначении Максима Дарулиса на должность коммерческого директора «Рег.облака». В новой роли Максим сконцентрируется на выстраивании коммерческой стратегии, расширении партнерской экосистемы, масштабировании каналов продаж и запуске новых сервисов, которые усилят рыночные позиции провайдера. Сергей Рыжков, ранее занимавший пост коммерческого директора «Рег.облака», сосредоточится на других стратегических направлениях бизнеса внутри группы «Рунити». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Максим окончил Международный институт управления и предпринимательства, а также Академию управления при Президенте Белоруссии, имеет степень MBA. Карьеру начинал в компании Ruptela — международном разработчике ПО и оборудования для систем телематики. Работал в крупнейшем хостинг-провайдере Белоруссии hoster.by, где отвечал за развитие продаж, партнерского направления, запуск новых продуктов и коммерческую стратегию. В 2022 г. перешел в ispmanager — ведущего российского разработчика панелей управления серверами — на позицию коммерческого директора, отвечая за развитие бизнеса в России и за рубежом.

«"Рег.облако" сегодня — один из провайдеров, задающих темп на рынке облачных и инфраструктурных сервисов. Мы видим свою аудиторию в компаниях, которые строят масштабируемый бизнес и выбирают технологическую инфраструктуру как основу для роста. Ключевая задача для нас — превратить технологическую платформу в безупречный клиентский и партнерский опыт. Приход Максима, с его опытом управления сложными ИТ-продуктами на российском и международных рынках, — это важное усиление команды на пути к нашей цели», — сказал Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».



