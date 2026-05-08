Разделы

Документооборот
|

Развитие роуминга ЭДО обсудят на «Форуме ЭДО.ЭПД»

В рамках деловой программы «Всероссийского Форума ЭДО.ЭПД» состоится стратегическая сессия, посвященная развитию технологий роуминга в условиях расширения видов электронного документооборота. В фокусе обсуждения — УПД, ЭПД, ТЭДО, ЭДО с физическими лицами и другие форматы, которые требуют единой технологической основы для бесшовного взаимодействия между разными операторами и системами.

Модератором сессии выступит руководитель проектной группы электронного документооборота «СКБ Контур» Роман Акимов. Спикер представит видение дальнейшего развития роуминга — механизма, который позволяет участникам документооборота обмениваться электронными документами независимо от того, у какого оператора ЭДО зарегистрирован каждый из контрагентов.

Ключевой темой станет создание единой системы обмена приглашениями. Участники обсудят настройку параметров «интровертности» и «экстравертности», перевод на латиницу, а также разделение связок между корневыми и дочерними компаниями по разным видам документооборота.

Отдельный блок сессии будет посвящен работе с шаблонами и черновиками документов, а также универсальным сообщениям и влиянию условий обмена (УС) на статусную модель документооборотов. Кроме того, модератор предложит участникам сформировать бэклог ожиданий бизнеса к дальнейшей реализации в роуминге — включая передачу нескольких подписей, добавление комментариев к документам и реализацию иных требований, которые пока не закрыты текущими протоколами.

vip-forum.png

«Всероссийский Форум ЭДО.ЭПД» пройдет с 26 по 29 мая 2026 года в Подмосковье. В программе — более 10 сессий, включая пленарную дискуссию с участием Минтранса и ФНС, сессии по управлению цепочками документов, работе с «Честным знаком», обучению персонала.

Премиум-партнер форума — экосистема для бизнеса «Контур», генеральный партнер — «Тензор», официальный партнер — «».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Рекламаerid:2W5zFJ1mLpqРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «АИС»ИНН/ОГРН: 7720332845/1167746192217Сайт: https://vipforum.ru/forumedo-epd

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290