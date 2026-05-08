Развитие роуминга ЭДО обсудят на «Форуме ЭДО.ЭПД»

В рамках деловой программы «Всероссийского Форума ЭДО.ЭПД» состоится стратегическая сессия, посвященная развитию технологий роуминга в условиях расширения видов электронного документооборота. В фокусе обсуждения — УПД, ЭПД, ТЭДО, ЭДО с физическими лицами и другие форматы, которые требуют единой технологической основы для бесшовного взаимодействия между разными операторами и системами.

Модератором сессии выступит руководитель проектной группы электронного документооборота «СКБ Контур» Роман Акимов. Спикер представит видение дальнейшего развития роуминга — механизма, который позволяет участникам документооборота обмениваться электронными документами независимо от того, у какого оператора ЭДО зарегистрирован каждый из контрагентов.

Ключевой темой станет создание единой системы обмена приглашениями. Участники обсудят настройку параметров «интровертности» и «экстравертности», перевод на латиницу, а также разделение связок между корневыми и дочерними компаниями по разным видам документооборота.

Отдельный блок сессии будет посвящен работе с шаблонами и черновиками документов, а также универсальным сообщениям и влиянию условий обмена (УС) на статусную модель документооборотов. Кроме того, модератор предложит участникам сформировать бэклог ожиданий бизнеса к дальнейшей реализации в роуминге — включая передачу нескольких подписей, добавление комментариев к документам и реализацию иных требований, которые пока не закрыты текущими протоколами.

«Всероссийский Форум ЭДО.ЭПД» пройдет с 26 по 29 мая 2026 года в Подмосковье. В программе — более 10 сессий, включая пленарную дискуссию с участием Минтранса и ФНС, сессии по управлению цепочками документов, работе с «Честным знаком», обучению персонала.

Премиум-партнер форума — экосистема для бизнеса «Контур», генеральный партнер — «Тензор», официальный партнер — «1С».

