«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) сфокусировала силы команды разработки на методе конечных элементов в САПР «Гамма», рассматривая его как ключевой инструмент для решения задач СВЧ-проектирования. Рост внимания к МКЭ-модулю связан с увеличением спроса на отечественные решения в области инженерного моделирования и общей тенденцией к импортозамещению в сегменте САПР. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

МКЭ-модуль присутствует в составе САПР «Гамма» с ранних версий, однако по мере расширения функциональности он стал одним из центральных элементов инженерного расчетного контура. Это обусловлено тем, что современные СВЧ-изделия, включая антенные системы, фильтры, резонаторы и волноводные компоненты, требуют высокой точности моделирования электромагнитных процессов уже на этапе проектирования. Метод конечных элементов позволяет заранее оценить распределение электромагнитных полей и ключевые характеристики устройства до изготовления физического прототипа, снижая риски ошибок и сокращая цикл разработки.

«"Гамма" — это российский инструмент, в которой метод конечных элементов применяется для моделирования СВЧ-устройств в едином контуре проектирования. Мы уходим от зависимости от зарубежных решений и формируем собственную базу инженерного моделирования, ориентированную на профильные задачи. Для нас важно, чтобы специалист работал в общей среде, где можно пройти весь цикл электромагнитного расчета — от постановки задачи до анализа характеристик устройства», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

В МКЭ-модуле САПР «Гамма» основной акцент сделан на анализ многополюсных СВЧ-структур, через которые описываются антенны, фильтры и другие элементы радиочастотных трактов. В расчете система формирует параметры S-, Z- и Y-матриц, по которым определяется характер передачи и отражения сигналов в устройстве, а также строятся частотные зависимости и диаграммы Смита для инженерной интерпретации поведения цепи.

Для ускорения анализа реализовано частотное сканирование, позволяющее получать набор характеристик устройства по диапазону частот без поэтапного расчета каждой точки. Это используется при оценке импеданса, КСВН и других параметров согласования в СВЧ-цепях, где важна работа сразу в широкой полосе частот.

Отдельно реализован режим расчета собственных колебаний, который применяется для определения резонансных частот и мод в замкнутых структурах. Анализ используется при проектировании резонаторов, фильтров, антенн и периодических СВЧ-структур и позволяет заранее оценить рабочие и паразитные режимы устройства до перехода к моделям с внешним возбуждением.