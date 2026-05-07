Облачный провайдер Beget объявляет о запуске бета-версии Kubernetes в облаке

Российский облачный провайдер ИТ-инфраструктуры Beget объявляет о запуске бета-версии сервиса на базе Kubernetes. Новое решение позволит пользователям упростить управление инфраструктурой, автоматизировать процессы и повысить стабильность работы приложений. Об этом CNews сообщили представители Beget.

Сервис берет на себя выполнение ключевых рутинных задач: автоматически восстанавливает недоступные сервисы, распределяет нагрузку и обеспечивает стабильную работу приложений без постоянного ручного контроля.

«Managed Kubernetes от Beget призван дать возможность нашим пользователям получать все преимущества платформы Kubernetes: масштабирование, отказоустойчивость, мониторинг без существенных расходов на поддержку и обслуживание платформы. Видим своей задачей сделать Kubernetes доступным и понятным не только крупным командам, но и индивидуальным разработчикам, малому и среднему бизнесу», — Владислав Колесников, Chief Product Officer.

Решение ориентировано на команды, работающие с микросервисной архитектурой и высоконагруженными сервисами. С его помощью пользователи могут: разворачивать и масштабировать микросервисную архитектуру; поддерживать высокую доступность и отказоустойчивость приложений; упрощать CI/CD (непрерывная интеграция/непрерывная доставка).

Ключевые преимущества платформы: стабильная и безопасная инфраструктура; изолированные кластеры, приватные сети и контроль доступа на уровне проекта обеспечивают полную безопасность и надежность; единая экосистема инструментов.

Благодаря широкой поддержке плагинов, операторов и интеграций Kubernetes позволяет создавать гибкую инфраструктуру под любые задачи.

Сервис реализован с понятной и гибкой моделью тарификации. Пользователи оплачивают управляющий контур кластера и ресурсы инфраструктуры отдельно, что позволяет точно контролировать расходы и адаптировать конфигурацию под текущие задачи.

Доступны различные варианты конфигурации — от базовых решений для разработки до отказоустойчивых кластеров.

Бета-версия Kubernetes уже доступна пользователям Beget — создать кластер можно через панель управления облачной платформы. Для быстрого старта подготовлено подробное руководство.

