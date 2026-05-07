Caviar представил флагманский iPhone «С нами Бог» с образами главных храмов России

Бренд Caviar выпустил патриотическую модель iPhone «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе России и исторической преемственности. Корпус смартфона украшен очертаниями Храма Христа Спасителя и Собора Василия Блаженного, а центральным акцентом стал Герб России с двойным покрытием золотом 999 пробы и знаменитое высказывание Суворова – «Мы русские, с нами Бог». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Основой монументальной композиции выступают очертания важных святынь страны – Храма Христа Спасителя и Собора Василия Блаженного. Архитектурные силуэты нанесены на фон из авиационного титана.

Главный визуальный акцент сделан на объемном Гербе России. Он отлит из ювелирного сплава и покрыт двойным слоем золота 999 пробы.

Устройство поставляется в бордовом подарочном кейсе, украшенном государственным орлом, и дополнено защитным шубером. Специально для этой серии художники Caviar отрисовали авторскую заставку экрана, завершающую целостный образ смартфона.

«Мы отдаем дань уважения Дню Победы через самые сильные и узнаваемые образы России. Храм Христа Спасителя и Собор Василия Блаженного стали духовной основой дизайна, а слова Суворова “Мы русские, с нами Бог” придали модели исторический голос. Эта модель говорит о внутренней духовной силе, которая всегда вела Россию вперед», – сказали представители Caviar.

Флагманская модель «С нами Бог» выпущена лимитированным тиражом 99 экземпляров. Стоимость начинается от 399 000 руб. Патриотическую серию также дополняют модели «День Победы» и «Триумф Победы».