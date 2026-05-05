«Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаку на разработчика Daemon Tools — через официальный сайт вендора распространяется ПО с бэкдором

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) выявили кибератаку на вендора Daemon Tools. С начала апреля 2026 г. через официальный сайт разработчика распространяется легитимное ПО с бэкдором внутри. Речь идет об одной из самых известных программ для работы с образами дисков. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

К настоящему моменту зафиксировано свыше 2 тыс. заражений более чем в 100 странах, причем значительная часть пострадавших устройств — 20% — находится в России. Хотя Daemon Tools широко используется частными пользователями, порядка 10% всех затронутых систем в мире являются корпоративными.

Злоумышленники скомпрометировали программное обеспечение Daemon Tools начиная с версии 12.5.0.2421 и вплоть до текущей. Они активно распространяют заражённое ПО, подписанное действительным цифровым сертификатом разработчика, с 8 апреля 2026 г. Если загрузить эту программу на устройство, оно будет заражено бэкдором, который позволяет атакующим обходить стандартные средства защиты, выполнять произвольные команды и развёртывать дополнительные вредоносные программы на компьютере.

«Инцидент с Daemon Tools в очередной раз подтверждает, что кибератаки через цепочки поставок ПО остаются актуальной угрозой для организаций и пользователей по всему миру. Компрометация такого рода опасна тем, что пользователи доверяют программам с цифровой подписью, скачанным напрямую от официального поставщика, — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT. — В большинстве случаев на устройства доставлялась только вредоносная нагрузка, предназначенная для сбора информации. Другой, более сложный бэкдор, был обнаружен лишь на десятке компьютеров государственных, научных, производственных организаций и предприятий розничной торговли, расположенных в России, Беларуси и Таиланде. Такой способ развёртывания бэкдора на небольшой подгруппе заражённых компьютеров явно указывает на то, что атака таргетированная. Мы продолжаем исследовать эту активность и ВПО, использованное в кампании».

«Лаборатория Касперского» связалась с компанией AVB Disc Soft — разработчиком Daemon Tools — для принятия дальнейших мер по устранению последствий атаки.


