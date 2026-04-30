WPF4Linux 1.6.2 делает ставку на стабильность и сроки миграции

ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о доступности версии 1.6.2 библиотеки WPF4Linux. Предыдущее обновление 1.6 заметно расширило платформенные возможности WPF4Linux: встраиваемый Linux, прямой рендеринг через фреймбуфер/DRM, снижение нагрузки на память и центральный процессор, запуск WPF-приложений на ARM-устройствах без тяжелых графических оболочек. 1.6.2 делает акцент на стабильность интерфейса, корректную работу привычных WPF-сценариев и снижение рисков и сроков бесплатных пилотных внедрений. Об этом CNews сообщили представители ООО «Кросс-платформенные решения»

Повышена стабильность сложных интерфейсов

Исправлены сценарии, в которых переключение вкладок могло приводить к некорректной обработке вводимых данных. Это особенно важно при переносе крупных приложений, состоящих из вкладок, панелей, вложенных форм, кастомных контролов и многооконных сценариев. Именно такие «мелкие» проблемы ввода и фокуса часто становились стоп-факторами пилотов: приложение формально запускается на новой ОС, но пользователи не могут стабильно работать с привычными экранами.

Улучшена работа с буфером обмена на macOS

Добавлена поддержка растровых форматов при вставке изображений из буферов обмена, важная для приложений, где пользователи работают с визуальными объектами: документами, отчетами, схемами, скриншотами, инженерными материалами, графиками и изображениями. Поддержка таких сценариев делает WPF-приложения на macOS ближе к привычному десктоп-опыту.

Расширена поддержка специальных возможностей (accessability)

Элементы интерфейса теперь точнее передают свое назначение и состояние, а вспомогательные технологии корректнее отрабатывают появление новых элементов на экране. Для разработчиков это означает более стабильную работу UI-автоматизации и сценариев доступности для соответствия корпоративным стандартам, обеспечения тестируемости и долгосрочного сопровождения продукта.

Улучшена совместимость с унаследованными сценариями WinForms и обработкой вызовов WinAPI

Это особенно важно для зрелых WPF-приложений, которые создавались и развивались годами. Такие системы редко состоят только из «чистого» WPF: в них часто есть WinForms-диалоги, WinAPI-вызовы, сторонние компоненты и исторические интеграции с оконной моделью Windows.

Если кратко, обновление 1.6.2 это: меньше «мелких», но раздражающих UI-проблем; меньше затрат на ручные доработки; меньше доработок кода унаследованных WPF-приложений; сокращение сроков проведения пилотов.

Для бизнеса это означает снижение рисков и защиту инвестиций в существующие WPF-системы. Для разработчиков — более предсказуемую платформу переноса. Для ИТ-руководителей — практический путь к Linux, macOS и встраиваемым системам без переписывания критически важных приложений.