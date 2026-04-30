Разделы

ПО
|

WPF4Linux 1.6.2 делает ставку на стабильность и сроки миграции

ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о доступности версии 1.6.2 библиотеки WPF4Linux. Предыдущее обновление 1.6 заметно расширило платформенные возможности WPF4Linux: встраиваемый Linux, прямой рендеринг через фреймбуфер/DRM, снижение нагрузки на память и центральный процессор, запуск WPF-приложений на ARM-устройствах без тяжелых графических оболочек. 1.6.2 делает акцент на стабильность интерфейса, корректную работу привычных WPF-сценариев и снижение рисков и сроков бесплатных пилотных внедрений. Об этом CNews сообщили представители ООО «Кросс-платформенные решения»

Повышена стабильность сложных интерфейсов

Исправлены сценарии, в которых переключение вкладок могло приводить к некорректной обработке вводимых данных. Это особенно важно при переносе крупных приложений, состоящих из вкладок, панелей, вложенных форм, кастомных контролов и многооконных сценариев. Именно такие «мелкие» проблемы ввода и фокуса часто становились стоп-факторами пилотов: приложение формально запускается на новой ОС, но пользователи не могут стабильно работать с привычными экранами.

Улучшена работа с буфером обмена на macOS

Добавлена поддержка растровых форматов при вставке изображений из буферов обмена, важная для приложений, где пользователи работают с визуальными объектами: документами, отчетами, схемами, скриншотами, инженерными материалами, графиками и изображениями. Поддержка таких сценариев делает WPF-приложения на macOS ближе к привычному десктоп-опыту.

Расширена поддержка специальных возможностей (accessability)

Элементы интерфейса теперь точнее передают свое назначение и состояние, а вспомогательные технологии корректнее отрабатывают появление новых элементов на экране. Для разработчиков это означает более стабильную работу UI-автоматизации и сценариев доступности для соответствия корпоративным стандартам, обеспечения тестируемости и долгосрочного сопровождения продукта.

Улучшена совместимость с унаследованными сценариями WinForms и обработкой вызовов WinAPI

Это особенно важно для зрелых WPF-приложений, которые создавались и развивались годами. Такие системы редко состоят только из «чистого» WPF: в них часто есть WinForms-диалоги, WinAPI-вызовы, сторонние компоненты и исторические интеграции с оконной моделью Windows.

Если кратко, обновление 1.6.2 это: меньше «мелких», но раздражающих UI-проблем; меньше затрат на ручные доработки; меньше доработок кода унаследованных WPF-приложений; сокращение сроков проведения пилотов.

Для бизнеса это означает снижение рисков и защиту инвестиций в существующие WPF-системы. Для разработчиков — более предсказуемую платформу переноса. Для ИТ-руководителей — практический путь к Linux, macOS и встраиваемым системам без переписывания критически важных приложений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

