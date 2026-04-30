Клиентам «Рив Гош» стала доступна доставка товаров в ПВЗ Wildberries по всей России

Теперь заказы, оформленные на сайте и в мобильном приложении ритейлера, можно забрать в ПВЗ Wildberries по всей России или получить их с помощью курьерской доставки маркетплейса до двери. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Ранее проект был запущен в пилотном режиме в Санкт-Петербурге и был доступен только тем пользователям, у которых есть профиль на Wildberries. Сейчас он выходит на федеральный уровень, и оформить доставку в ПВЗ могут абсолютно все пользователи, включая тех, у которых еще нет профиля на маркетплейсе.

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ
«Мы планомерно продолжаем интеграцию в экосистему RWB. Запущенный ранее пилот в Санкт-Петербурге прошел успешно, и теперь мы масштабируем проект получения заказов в ПВЗ маркетплейса на всю Россию — теперь клиенты могут получать товары «Рив Гош» даже в самых отдаленных регионах», — сказал президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

Ранее, в конце 2025 г,, российский ритейлер «Рив Гош» в ходе реализации стратегического партнерства вошел в состав RWB. Присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.

Другие материалы рубрики

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще