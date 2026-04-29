Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии

Минцифры Республики Татарстан и компания «Таттелеком» (бренд «Летай») объявили о запуске нового способа информирования населения Татарстана о потенциальной воздушной угрозе. При введении данного режима и активации Едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов РТ централизованного открытия подъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза опасности.

Внедрение оперативных уведомлений для пользователей домофонии «Таттелекома» стало частью масштабной системы обеспечения безопасности населения. Одновременно с отправкой сообщения в автоматическом режиме запускается голосовое информирование с IP-панелей и открываются подъездные двери. Данный функционал был реализован еще в прошлом году, для того чтобы граждане, находящиеся в момент объявления тревоги на улице, могли укрыться в подъезде. После официальной отмены угрозы воздушной атаки приложение отправит пользователям дополнительное уведомление о закрытии дверей.

«Только за этот год в Татарстане режим угрозы воздушной атаки объявлялся уже свыше 370 часов. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, и сегодняшние условия требуют, чтобы системы информирования были максимально готовыми к любым вызовам. Главное для нас — чтобы каждый человек в такой момент знал, что делать и где можно укрыться. Цифровые сервисы, мобильные приложения и интеграция с городской инфраструктурой — всё это помогает нам создавать систему, которую мы будем дальше совершенствовать», — отметил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

«Наша задача – сделать информирование о возможной опасности максимально быстрым, а доступ к безопасным местам – беспрепятственным, – отметил генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов. – На сегодня в мобильном приложении IP-домофонии нашей компании зарегистрировано более 865 тыс. пользователей. Новый функционал «Мой дом Летай» стал очередным вкладом в развитие комплексной системы безопасности жителей республики».

