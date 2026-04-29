Михаил Чередниченко назначен коммерческим директором K2-9b Group «Инферит Безопасность»

Подразделение К2-9b Group «Инферит Безопасность», входящее в экосистему технологической компании «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), объявило о назначении Михаила Чередниченко на должность коммерческого директора. Это усилит позиции K2-9b Group в сегменте информационной безопасности и способствует выходу на новые ниши. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На новом посту Михаил сосредоточится на развитии коммерческой стратегии К2-9b Group, комплексных сервисных предложений для корпоративных заказчиков, а также усилении позиций компании в сегменте кибербезопасности. В его обязанности войдет операционное управление департаментом продаж и реализация стратегии по выходу на новые рыночные ниши.

За плечами Михаила — больше 20 лет опыта работы в ИТ-отрасли с фокусом на системной интеграции. Свою карьеру начинал в компании «Крок», где прошел путь до директора по работе с корпоративными заказчиками. Позже — уже в ГК Softline — занимался координацией продаж, выстраиванием взаимодействия внутри Центров компетенций и привлечением крупнейших рыночных игроков.

«В условиях активного роста бизнеса нам нужен лидер, который досконально понимает специфику работы ИТ-интегратора. Михаил не только знает рынок изнутри, но и имеет успешный опыт реализации сложных технологических проектов. Его компетенции в построении систем продаж и экспертиза в работе с корпоративным сектором помогут компании укрепить текущие позиции и открыть новые горизонты», — сказал Михаил Яненко, директор К2-9b Group «Инферит Безопасность» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Сегодня перед российскими заказчиками стоят амбициозные задачи по обеспечению цифрового суверенитета и защите критической информационной инфраструктуры (КИИ). Назначение Михаила Чередниченко призвано усилить роль К2-9b Group «Инферит Безопасность» как экспертного партнера в реализации подобных проектов.

«К2-9b Group — это команда с сильной технологической базой и репутацией надежного партнера. Я вижу большой потенциал в том, чтобы предлагать рынку не отдельные продукты, а комплексные защищенные решения. Наш ключевой фокус — на качестве проработки клиентских запросов, скорости реализации проектов и формировании ценности для бизнеса заказчика», — отметил Михаил Чередниченко, коммерческий директор К2-9b Group «Инферит Безопасность» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

