Аналитика МТС: рынок наушников в России вырос почти на треть

МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам I квартала 2026 г. Продажи наушников в России выросли год к году на 28% в штуках и на 3% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего было продано 10,5 млн устройств на сумму 20,1 млрд руб. При этом средняя цена устройства снизилась примерно на 20%, что связано с ростом доли бюджетных моделей.

В топ самых популярных брендов в штуках вошли малоизвестные китайские бренды, далее следуют Hoco и Xiaomi. В денежном выражении продолжает лидировать Apple. На втором месте малоизвестные китайские бренды, далее Huawei.

Всего по итогам I квартала 2026 г. в России было продано 6,8 млн TWS-наушников на сумму 14,2 млрд руб. В продажах всех наушников их доля продолжает расти. С января по март 2025 г. такие устройства заняли 59% продаж в количественном выражении и 61% в денежном.

Продажи TWS-наушников

«Мы видим устойчивый рост рынка наушников в штуках на фоне активного смещения спроса в сторону доступных моделей. Снижение средней цены связано прежде всего с увеличением доли unbranded-устройств. При этом модели известных брендов, особенно в среднем сегменте, продолжают удерживать денежную выручку за счет более сложных и функциональных моделей», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Другие материалы рубрики

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще