Аналитика МТС: рынок наушников в России вырос почти на треть

МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам I квартала 2026 г. Продажи наушников в России выросли год к году на 28% в штуках и на 3% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего было продано 10,5 млн устройств на сумму 20,1 млрд руб. При этом средняя цена устройства снизилась примерно на 20%, что связано с ростом доли бюджетных моделей.

В топ самых популярных брендов в штуках вошли малоизвестные китайские бренды, далее следуют Hoco и Xiaomi. В денежном выражении продолжает лидировать Apple. На втором месте малоизвестные китайские бренды, далее Huawei.

Всего по итогам I квартала 2026 г. в России было продано 6,8 млн TWS-наушников на сумму 14,2 млрд руб. В продажах всех наушников их доля продолжает расти. С января по март 2025 г. такие устройства заняли 59% продаж в количественном выражении и 61% в денежном.

«Мы видим устойчивый рост рынка наушников в штуках на фоне активного смещения спроса в сторону доступных моделей. Снижение средней цены связано прежде всего с увеличением доли unbranded-устройств. При этом модели известных брендов, особенно в среднем сегменте, продолжают удерживать денежную выручку за счет более сложных и функциональных моделей», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.