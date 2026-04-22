Опыт создания чат-ботов может помочь в выборе профессии — исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»

Большинство (65%) молодых людей считает, что опыт самостоятельного создания чат-ботов может помочь в выборе будущей профессии, показало исследование «Сферума» и Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Об этом CNews сообщили представители VK.

При этом самыми популярными сферами, где по мнению молодежи может пригодиться навык сборки чат-ботов, стали ИТ (69%), образование (56%), маркетинг и продажи (по 48% за каждое из направлений).

Молодые люди также видят в создании чат-ботов хорошую возможность для саморазвития: с данным тезисом скорее согласны 33% респондентов и однозначно согласны — 23%.

Уже в деле

По данным опроса, половина (52%) молодых людей хотели бы создать чат-бот самостоятельно. При этом треть (37%) уже пробовали это сделать, и у половины из них получился положительный результат. В основном они учились делать чат-ботов по роликам в интернете (22%) или методом проб и ошибок (18%).

Среди самых популярных категории ботов, создаваемых учащимися, оказались: чат-боты для учебы, информационно-справочные боты и боты для психологической помощи и поддержки.

Применяют на практике

цифровизация

Большинство (82%) респондентов уверены, что использование чат-ботов упрощает повседневную жизнь. Исследование показало, что 21% молодых людей пользуются чат-ботами ежедневно, а еще 35% — несколько раз в неделю.

При этом молодежь применяет чат-боты в основном для образования (60%), работы с искусственным интеллектом (44%) и записи на различные услуги (25%).

Опрос был проведен экспертным центром Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» совместно со «Сферумом» на базе платформы проекта «Твой Ход» в период с 20 февраля по 19 марта 2026 г. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. респондентов старше 14 лет со всей страны.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

