«Киберпротект» и Delta Computers подтвердили совместимость решений для построения защищенной инфраструктуры

«Киберпротект», российский разработчик ПО для защиты данных, совместно с российским разработчиком и производителем ИТ-инфраструктуры, компанией Delta Computers, объявили о завершении тестирования и подтверждении технической совместимости своих решений. Полученные сертификаты совместимости позволяют заказчикам использовать программные продукты «Киберпротекта» на серверном оборудовании и системах хранения данных Delta Computers, и создавать надежную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Совместимое решение позволяет выполнять резервное копирование и восстановление данных на серверах Delta Computers с помощью агентов системы «Кибер Бэкап». Благодаря серверным платформам разработчика теперь также можно развернуть гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура» или универсальную программно-определяемую систему хранения данных — «Кибер Хранилище». Проведенные испытания и полученные сертификаты соответствия подтверждают стабильную и производительную работу ПО на вычислительной инфраструктуре Delta Computers. Совместимость обеспечивает заказчикам надёжность, масштабируемость и полный контроль над всей цепочкой управления данными в рамках единой отечественной экосистемы.

«Для решения задач ускоренного перехода на отечественные технологии сотрудничество ведущих российских разработчиков становится критически важным. Мы видим спрос на построение ИТ-ландшафта, где каждый элемент — от оборудования до ПО — является отечественным, контролируемым и предсказуемо совместимым. Наше сотрудничество с Delta Computers позволяет заказчикам получить именно такое решение», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

«Развитие партнерских связей с ведущими разработчиками отечественного инфраструктурного ПО было и остается приоритетом для Delta Computers. Сертификаты совместимости служат доказательством надежности интегрированных решений и подтверждают готовность внедрения в инфраструктуру заказчиков», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.