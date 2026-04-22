Разделы

ПО Безопасность
|

«Киберпротект» и Delta Computers подтвердили совместимость решений для построения защищенной инфраструктуры

«Киберпротект», российский разработчик ПО для защиты данных, совместно с российским разработчиком и производителем ИТ-инфраструктуры, компанией Delta Computers, объявили о завершении тестирования и подтверждении технической совместимости своих решений. Полученные сертификаты совместимости позволяют заказчикам использовать программные продукты «Киберпротекта» на серверном оборудовании и системах хранения данных Delta Computers, и создавать надежную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Совместимое решение позволяет выполнять резервное копирование и восстановление данных на серверах Delta Computers с помощью агентов системы «Кибер Бэкап». Благодаря серверным платформам разработчика теперь также можно развернуть гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура» или универсальную программно-определяемую систему хранения данных — «Кибер Хранилище». Проведенные испытания и полученные сертификаты соответствия подтверждают стабильную и производительную работу ПО на вычислительной инфраструктуре Delta Computers. Совместимость обеспечивает заказчикам надёжность, масштабируемость и полный контроль над всей цепочкой управления данными в рамках единой отечественной экосистемы.

«Для решения задач ускоренного перехода на отечественные технологии сотрудничество ведущих российских разработчиков становится критически важным. Мы видим спрос на построение ИТ-ландшафта, где каждый элемент — от оборудования до ПО — является отечественным, контролируемым и предсказуемо совместимым. Наше сотрудничество с Delta Computers позволяет заказчикам получить именно такое решение», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

«Развитие партнерских связей с ведущими разработчиками отечественного инфраструктурного ПО было и остается приоритетом для Delta Computers. Сертификаты совместимости служат доказательством надежности интегрированных решений и подтверждают готовность внедрения в инфраструктуру заказчиков», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов

Обновления WIndows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще