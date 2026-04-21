«Инферит» и «СофтМолл» объединяют усилия для развития отечественных ИТ-решений

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор в области ИТ и информационной безопасности «СофтМолл» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по обеспечению цифрового суверенитета страны и нацелено на развитие отечественных ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«СофтМолл» — российский системный интегратор, предоставляющий полный цикл услуг в сфере ИТ и ИБ. Экспертиза компании охватывает проектирование, построение и модернизацию ИТ-инфраструктур, создание систем управления информационной безопасностью, а также ИТ-консалтинг. Представительства интегратора расположены по всей России — от Москвы до Дальнего Востока.

В рамках партнерства с «Инферит» интегратор начнет использовать в своих проектах флагманский программный продукт вендора — систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Решение собирает данные из разных источников, нормализует и обогащает их, формируя единый источник достоверной информации об инфраструктуре организации.

За счет этого «СофтМолл» сможет предлагать заказчикам наиболее комплексные решения для создания прозрачной и управляемой цифровой среды.

«Для нас сотрудничество с “Инферит” — это возможность еще больше усилить наши компетенции в области управления ИТ-инфраструктурой. Решение “Инферит ИТМен” органично дополнит портфель наших сервисов и позволит нашим клиентам получить полную, актуальную и достоверную картину своих ИТ-активов. Мы видим высокий спрос на инструменты централизованного учета и контроля и уверены, что совместно сможем предложить рынку надежный и эффективный продукт”, — отметил Сергей Туманов, генеральный директор «СофтМолл».

«Нам важно, чтобы наши продукты не просто присутствовали в портфеле партнера, но и являлись технологическим фундаментом комплексных проектов. “СофтМолл” обладает сильной экспертизой в построении инфраструктуры и широкой географией присутствия. Уверен, что благодаря этому партнерству “Инферит ИТМен” станет ключевым инструментом для заказчиков, которые нуждаются в прозрачном и надежном учете ИТ-активов», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).