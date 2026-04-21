Разделы

Импортонезависимость
|

«Инферит» и «СофтМолл» объединяют усилия для развития отечественных ИТ-решений

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор в области ИТ и информационной безопасности «СофтМолл» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по обеспечению цифрового суверенитета страны и нацелено на развитие отечественных ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«СофтМолл» — российский системный интегратор, предоставляющий полный цикл услуг в сфере ИТ и ИБ. Экспертиза компании охватывает проектирование, построение и модернизацию ИТ-инфраструктур, создание систем управления информационной безопасностью, а также ИТ-консалтинг. Представительства интегратора расположены по всей России — от Москвы до Дальнего Востока.

В рамках партнерства с «Инферит» интегратор начнет использовать в своих проектах флагманский программный продукт вендора — систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Решение собирает данные из разных источников, нормализует и обогащает их, формируя единый источник достоверной информации об инфраструктуре организации.

За счет этого «СофтМолл» сможет предлагать заказчикам наиболее комплексные решения для создания прозрачной и управляемой цифровой среды.

«Для нас сотрудничество с “Инферит” — это возможность еще больше усилить наши компетенции в области управления ИТ-инфраструктурой. Решение “Инферит ИТМен” органично дополнит портфель наших сервисов и позволит нашим клиентам получить полную, актуальную и достоверную картину своих ИТ-активов. Мы видим высокий спрос на инструменты централизованного учета и контроля и уверены, что совместно сможем предложить рынку надежный и эффективный продукт”, — отметил Сергей Туманов, генеральный директор «СофтМолл».

«Нам важно, чтобы наши продукты не просто присутствовали в портфеле партнера, но и являлись технологическим фундаментом комплексных проектов. “СофтМолл” обладает сильной экспертизой в построении инфраструктуры и широкой географией присутствия. Уверен, что благодаря этому партнерству “Инферит ИТМен” станет ключевым инструментом для заказчиков, которые нуждаются в прозрачном и надежном учете ИТ-активов», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

