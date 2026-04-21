«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном

Российская компания «Газинформсервис» и азербайджанская компания «AzInTelecom», входящая в AZCON Holding, подписали соглашение о порядке взаимного признания электронной (цифровой) подписи. Документ предусматривает использование технологической модели доверия на основе взаимодействия поставщиков сервисов проверки электронной подписи доверенных третьих сторон. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Как отметил советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин, такая модель применяется, когда отсутствует доверие между доменами удостоверяющих центров, несовместимы криптографические алгоритмы и различается национальное регулирование.

«С этой сложной задачей коллективы «AzInTelecom» и «Газинформсервис» справились. Соглашение стало результатом совместной работы не только над формулировками договора, но результатом реализации технологической модели доверия на основе взаимодействия операторов сервисов проверки электронной подписи доверенных третьих сторон», – сказал советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин.

Стороны используют собственные реализации сервиса проверки действительности электронной подписи, созданные в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 (Data Validation Certificate Service, DVCS). Российская сторона применяет программный комплекс Litoria.DVCS, азербайджанская — программное обеспечение, разработанное «AzInTelecom». Заключению соглашения предшествовала полноценная процедура тестирования взаимодействия между этими решениями.

Сергей Кирюшкин подчеркнул, взаимное признание электронной (цифровой) подписи между Азербайджаном и Россией имеет большое экономическое значение, поскольку документы с электронной подписью занимают значительную долю трансграничного электронного документооборота. В рамках пилотного проекта в электронную форму в первую очередь переводится транспортная накладная. В перспективе – неформализованные документы, сопровождающие внешнеторговые процедуры (договоры, счета, акты).

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

«Заключение соглашения о взаимном признании электронной (цифровой) подписи — это важный шаг к более эффективному и современному цифровому взаимодействию. Оно позволит сократить временные и административные затраты, ускорить принятие решений и обеспечить высокий уровень надежности электронного документооборота, создавая прочную основу для дальнейшего экономического сотрудничества», — сказал Фарид Исмаилзаде, советник генерального директора «AzInTelecom».

