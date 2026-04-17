Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки

Молодые россияне чаще выбирают профессию из-за интереса к сфере, но хотят зарабатывать больше остальных, выяснили «СберНПФ» и «Работа.ру». Среди других приоритетов специалистов до 29 лет — удаленка и творческая самореализация. При этом большинство рассчитывает на доход свыше 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Исследование проходило в марте 2026 г. В опросе участвовали 3,2 тыс. экономически активных респондентов из всех регионов России.

При выборе специальности молодежь учитывает интерес к сфере (55%), уровень дохода, а также призвание и способности (по 31%). Далее в списке критериев следуют востребованность на рынке (29%) и перспективы карьерного роста (25%).

Наталия Гончарова, HR-директор «СберНПФ»: «Молодежь от работы ждет и дохода, и смыслов. Так, получать свыше 100 тыс. руб. рассчитывают 86% респондентов до 29 лет и 78% в среднем по выборке. При этом среди молодежи каждый пятый (21%) ценит удаленку и творческую самореализацию. Компаниям все сложнее привлекать кандидатов одной зарплатой, а соискатели при поиске все чаще учитывают условия работы и социальный пакет вместе с ДМС и пенсией от работодателя».

Еще 29% молодежи хотят получать от 100 до 150 тыс. руб., по 26% — от 150 до 200 тыс. руб. и от 200 до 300 тыс. руб. соответственно. 5% рассчитывают на доход свыше 300 ттыс. руб. Зарабатывать меньше 100 тыс. руб. согласны 14% респондентов до 29 лет и 22% в среднем по выборке.