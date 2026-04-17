«ЕАМ-платформа Аксиома 3.0» получила сертификат ФСТЭК России

Компания «Интерпроком» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5054 на программное обеспечение «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0». Документ подтверждает, что продукт соответствует строгим требованиям информационной безопасности и может применяться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры, а также в организациях с повышенными требованиями к защите информации.

Сертификат выдан 3 апреля 2026 г. и действует до 3 апреля 2031 г. Решение внесено в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.

Документ подтверждает, что «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0» является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Платформа реализует ключевые функции информационной безопасности, включая идентификацию и аутентификацию пользователей, управление доступом, а также регистрацию событий безопасности.

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям документа ФСТЭК России «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (2020) по 6 уровню доверия — высокий уровень встроенной защиты для большинства корпоративных и государственных систем.

Сертификационные испытания были проведены испытательной лабораторией НТЦ «Фобос-НТ», а экспертная оценка выполнена органом по сертификации ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России.

«Получение сертификата ФСТЭК России — важный этап развития «ЕАМ-платформы Аксиома 3.0». Это подтверждает, что наш продукт соответствует самым высоким стандартам безопасности и может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры, что особенно важно для государственных заказчиков и компаний стратегических отраслей», — отметили в компании «Интерпроком».

Другие материалы рубрики

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Специалист по «романтическим мошенничествам» в интернете нанес ущерб в $100 млн и обещал возместить $10 млн гражданам США

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще