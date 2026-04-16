МТС объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15

МТС сообщила о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. Huawei nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а Huawei nova 15 – в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тыс. руб.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС: nova 15 Pro (256 ГБ) – 41990 руб.; nova 15 Pro (512 ГБ) – 46990 руб.; nova 15 (256 ГБ) – 33990 руб.; nova 15 (512 Гб) – 38990 руб.

«Флагманские смартфоны Huawei пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что Huawei nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», – сказала генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Другие материалы рубрики

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Москва потратит почти четверть миллиарда на ПАК «альтернативной навигации»

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще