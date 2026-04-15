«М.видео» фиксирует рост продаж складных смартфонов на 32% в России в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок складных смартфонов в России по итогам I квартала 2026 г. По данным Компании, сегмент демонстрирует устойчивый рост и продолжает трансформацию от нишевого премиального формата к более массовому потреблению. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В I квартале 2026 г. в России было продано 29 тыс. складных смартфонов на общую сумму 2,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 32% в количественном выражении, тогда как выручка увеличилась на 8%. Средняя цена устройства снизилась с 112 тыс. до 93 тыс. руб., что стало ключевым фактором роста рынка и отражает расширение ассортимента за счет появления более доступных моделей.

Сегмент складных смартфонов сохраняет премиальный характер в структуре выручки, однако в количественном выражении рынок становится более массовым. Расширение линейки устройств, развитие новых форм-факторов и усиление конкуренции способствуют росту проникновения категории и формированию более широкой аудитории.

Лидирующие позиции на рынке складных смартфонов в России занимают Samsung и Huawei — как в денежном, так и в количественном выражении.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
В топ самых популярных складных смартфонов в России входят преимущественно флагманские модели Samsung, в том числе Galaxy Z Fold7 (12/512 ГБ), Galaxy Z Fold7 (12/256 ГБ), Galaxy Z Flip7 (12/512 ГБ) и Galaxy Z Flip7 (12/256 ГБ), а также Huawei Mate X5 (512 ГБ). Это подтверждает доминирование премиальных устройств в структуре выручки сегмента.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Несмотря на снижение продаж традиционных смартфонов на российском рынке на 5–6%, сегмент складных устройств продолжает демонстрировать уверенный рост и активно наращивает долю. Складные смартфоны в России проходят этап качественного перехода от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом. Мы видим, что интерес к форм-фактору продолжает расти, при этом ключевым драйвером становится расширение ассортимента и снижение порога входа для покупателей. Складные смартфоны постепенно становятся более массовыми устройствами, что напрямую отражается на динамике рынка: средняя цена снижается, а рост в денежном выражении оказывается заметно ниже, чем в количественном. За счет этого категория выходит за рамки исключительно премиального сегмента и формирует более широкую аудиторию».

Другие материалы рубрики

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Такого еще не бывало. К выходу готовится сверхдешевый настольный Mac по цене старого смартфона Xiaomi

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще