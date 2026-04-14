Платформа кибергигиены Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов

Avareange запустила MSSP-панель для интеграторов — отдельный интерфейс для партнеров, которые сопровождают внедрение и сервис у конечных заказчиков. Панель дает партнерам единый контур для работы с портфелем клиентов без необходимости ручного сбора статусов. Об этом CNews сообщили представители Avareange.

Платформа Avareange помогает компаниям запускать фишинг-симуляции, назначать обучающие курсы и проверять знания сотрудников в области информационной безопасности.

Среди пользователей платформы — интеграторы и корпорации, в том числе лидеры российского рынка кибербезопасности; за счет MSSP-инструмента вендор рассчитывает удвоить партнерский портфель в 2026 г.

MSSP-панель уже доступна: партнер получает выделенный контур для портфеля клиентов и в одном месте видит ход внедрений, обучения и симуляций — без переключения между разрозненными экранами.

«В числе клиентов Avareange уже обслуживает восемь интеграторов и корпораций, включая лидеров рынка кибербезопасности России. Мы рассчитываем на рост партнерского портфеля в 2026 году вдвое за счет внедрения MSSP-решения», — сказал сооснователь Avareange Антон Ломакин.

В I квартале 2026 г. на платформе также появились возможности для фишинг-симуляций в мессенджерах Telegram и Max: доступны базовые наборы шаблонов атак и создание собственных шаблонов под задачи компании.

В I квартале 2026 г. компания также внедрила на платформе: vониторинг компрометации почт и паролей — анализ утечек по загруженным корпоративным адресам; конструктор событий — автоматические цепочки (курс при онбординге, реакция на провал симуляции, смена отдела, массовый импорт и др.) с приоритетами и тегами; календарь ИБ-событий — единый журнал в календарном и хронологическом виде для учета действий ИБ-службы и нагрузки.

Во II квартале 2026 г. развитие платформы продолжится в части центра аналитики: появятся новые отчеты для CEO, HR и других подразделений, чтобы ИБ мог нагляднее показывать результаты работы.

Параллельно компания готовит ИИ-ассистента — инструмент, который помогает собирать сценарии и запускать фишинг-симуляции с учетом контекста компании.

