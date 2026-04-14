«Кион Строки»: интерес к творчеству Стругацких вырос в 3,5 раза на фоне экранизаций

В преддверии дня рождения Бориса Стругацкого книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, как за последний год менялся интерес пользователей к творчеству братьев Стругацких и жанру фантастики в целом. Исследование показало, что спрос на произведения авторов вырос более чем в 3,5 раза (или на 276%), а интерес к фантастике — на четверть. Лидером рейтинга среди книг Стругацких стал «Пикник на обочине». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных произведений братьев Стругацких занял «Пикник на обочине» — роман, который и сегодня сохраняет статус одного из главных текстов отечественной фантастики. На второй строчке расположился «Понедельник начинается в субботу», сочетающий сатиру, иронию и фантастическое допущение, а третье место занял «Трудно быть богом». В пятерку лидеров также вошли «Обитаемый остров» и «Полдень, XXII век». Аналитика показывает, что аудитория все чаще возвращается к произведениям, где фантастический сюжет соединяется с размышлениями о человеке, власти, свободе и будущем.

Рост интереса к Стругацким развивается на фоне более широкого тренда: по итогам 2025 года фантастика вошла в топ-3 самых востребованных жанров в «Кион Строках». Дополнительный импульс вниманию к наследию авторов дает и новая волна экранизаций: в 2026 г. состоится премьера сериала «Полдень» — фантастического триллера по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Главные роли в проекте исполняют Юрий Колокольников и Максим Матвеев, а сам сериал признан одним из самых ожидаемых проектов 2026 г.

Показательно, что «Пикник на обочине» вошел не только в авторский рейтинг, но и в число самых популярных фантастических произведений на платформе наряду с «Тоннелем» Яны Вагнер, «Дюной» Фрэнка Герберта, «Укрытием» Хью Хауи и «Форсайтом» Сергея Лукьяненко.

Наиболее активной аудиторией произведений Стругацких стали мужчины 35–44 и 45–54 лет — именно эти группы чаще других обращались к книгам авторов. В целом и жанр фантастики наиболее востребован у зрелой мужской аудитории: среди самых активных читателей также выделяются пользователи 55–64 лет.

Характерно и распределение интереса по времени: чаще всего пользователи читали Стругацких по вторникам, а самым популярным промежутком оказался слот с 16:00 до 20:00. Это может говорить о том, что к фантастике и особенно к классическим произведениям пользователи обращаются в середине недели как к способу переключиться, выйти за пределы повседневности и одновременно получить более насыщенное, интеллектуальное чтение.

Татьяна Соловьев, директор по развитию сервиса «Кион Строки»: «Рост интереса к Стругацким я связываю с общим запросом на эскапизм: люди хотят уходить от тревожных новостей в глубокие, продуманные миры. Дополнительным драйвером стали экранизации и анонсы новых адаптаций — каждый такой всплеск подогревает интерес к первоисточнику. В итоге качественная фантастика с философским подтекстом снова становится востребованной, и почти четырехкратный рост — прямое тому доказательство».