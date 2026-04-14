Angara MTDR обновила платформу Angara Echo

Центр киберустойчивости Angara MTDR объявил о расширении функциональных возможностей Angara Echo. Теперь платформа автоматически отслеживает упоминания бренда, ключевых лиц и критически важной информации в даркнете и расширенной базе социальных сетей — источниках, недоступных стандартным поисковым системам и сканерам.

Обновленная система позволяет видеть угрозы на стадии их подготовки: автоматический поиск по теневым форумам выявляет факт компрометации клиентских баз или коммерческой тайны в момент обсуждения продажи, разделение поиска в Telegram на открытые и закрытые каналы позволяет обнаруживать первичные признаки готовящейся атаки на конкретную организацию. Кроме того, непрерывный мониторинг соцсетей и теневых площадок помогает оперативно фиксировать информационные атаки, создание фейковых аккаунтов топ-менеджмента и распространение дезинформации.

Ключевые изменения Angara Echo заключаются в появлении единого интерфейса, где отображается полная картина теневых угроз без разрывов между источниками. Система через защищённые каналы собирает данные и выдаёт структурированный сигнал с оценкой контекста и уровня риска, при этом настройка поиска ведётся по типу информации и степени риска, а не по ручному выбору площадок. Ранее работа с этими сегментами требовала отдельных инструментов или ручного анализа, теперь же платформа обеспечивает сквозной контроль цифрового следа.

Для бизнеса это означает получение инструмента, позволяющего реагировать до того, как угроза перерастёт в реальный ущерб. Компания получает защиту от финансовых и репутационных потерь, включая минимизацию рисков оборотных штрафов со стороны регуляторов, и возможность сократить время реакции на инциденты за счёт оперативного сопоставления данных из публичного поля и теневых площадок, исключая «слепые зоны» при оценке масштаба угрозы. Платформа также повышает точность оценки рисков, помогая отделить критические инциденты от информационного шума, и оптимизирует ресурсы подразделений безопасности, которые ранее тратили время на ручной анализ разрозненных источников.

«Сегодня значительная часть угроз зарождается в даркнете и теневых сегментах соцсетей. Обновлением модуля "Информационный фон" мы убираем разрыв между источниками и даём заказчикам полноценный обзор для объективной картины информационного поля», — сказал Артем Грибков, директор центра киберустойчивости Angara MTDR.