«АльфаСтрахование» и «Авито Подработка» запустили страхование ответственности для исполнителей и заказчиков

«АльфаСтрахование» и платформа «Авито Подработка» объявили о запуске программы страхования гражданской ответственности для пользователей сервиса краткосрочной занятости. Страховая защита действует во время выполнения смены и распространяется как на исполнителей, так и на заказчиков.

«Авито Подработка» – сервис временной занятости, в котором компании могут привлекать самозанятых исполнителей для выполнения разовых смен. Среди заказчиков платформы – крупные розничные сети и сервисные компании. Новая страховая программа позволяет дополнительно защитить участников платформы от финансовых рисков, которые могут возникнуть во время деятельности.

Полис покрывает ответственность исполнителя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика и третьих лиц в процессе выполнения заявки. Одновременно предусмотрена защита исполнителя, если вред его жизни или здоровью будет причинен на территории заказчика в процессе занятости.

Страховая защита действует в период выполнения конкретной заявки – с момента начала смены до ее завершения.

«По данным «Авито Подработки», в I квартале 2026 г. россияне откликались на предложения о подработке на 20% чаще, чем в прошлом году. В условиях растущего интереса к временной занятости важно создавать механизмы, которые обеспечат безопасность и доверие между всеми участниками процесса. Страхование гражданской ответственности играет ключевую роль в защите интересов как исполнителей, так и заказчиков, обеспечивая уверенность и стабильность при взаимодействии на платформе», – отметил директор по развитию бизнеса «Авито Подработки» Алексей Панюков.

«Форматы краткосрочной занятости активно развиваются, и вместе с этим растет запрос на понятные механизмы защиты непосредственно во время выполнения заказов. Страхование смены позволяет существенно снизить финансовые риски как для исполнителей, так и для компаний-заказчиков, делая каждое взаимодействие на платформе безопасным и предсказуемым», – сказал Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

«Сегодня страхование для пользователей сервиса краткосрочной занятости – это уже не просто бонусная опция, а базовый элемент инфраструктуры цифровых сервисов. Именно наличие такого полиса повышает уровень доверия между участниками платформы и формирует по-настоящему экологичную, зрелую культуру работы в гиг-экономике», – сказала Оксана Рыбкина, руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

