Выручка Cloud.ru по итогам 2025 г. выросла на 50%

По итогам 2025 г. выручка Cloud.ru, провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий, составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 г. этот показатель составлял 50,9 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Показатель EBITDA по итогам 2025 года составил 58,0 млрд руб., увеличившись на 71% по сравнению с 2024 г. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года достигла 14,7 млрд рублей, что на 86% больше, чем годом ранее. В 2024 г. чистая прибыль Cloud.ru составляла 7,9 млрд руб.

Доля сервисов и инфраструктуры, необходимой для работы с ИИ, впервые превысила половину общей выручки и составила 54% или 41,0 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2024 г. аналогичный показатель составлял 47%, или 23,7 млрд руб.

Основные потребители ИИ-сервисов и инфраструктуры: ИТ (29%), ритейл (20%), промышленность (12%), финансы (10%) и девелопмент (8%).

При этом, выручка от базовых облачных сервисов показала по итогу 2025 г. рост 31% с 27,2 млрд руб. в 2024 г. до 35,5 млрд в 2025 г., что опережает средние темпы роста всего облачного рынка в РФ.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

На сегодняшний день инфраструктура компании включает более 43 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых более 29 тыс. — серверы. Общая мощность используемых стоек в девяти дата-центрах составляет 56 МВт.

«Спрос на сервисы генеративного ИИ уже стал дополнительным стимулом роста облачного рынка. При этом мы видим, что потребление базовых облачных сервисов также выросло. Мы смогли успешно реализовать накопленную экспертизу по управлению инфраструктурой, созданию новых сервисов и предложить рынку востребованные продукты по доступной цене», — отметил Михаил Лобоцкий, исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru.

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
