«Авито»: Россияне готовятся к сезону аллергии и скупают технику для очищения воздуха

Аналитики Авито изучили продажи товаров для уборки и очистки воздуха и выяснили, что с наступлением весны пользователи все чаще выбирают пылесосы, увлажнители и пароочистители, чтобы уменьшить количество пыли и улучшить качество воздуха в доме. При этом значительная часть покупок приходится на товары «с рук». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В марте 2026 г. россияне активнее выбирали пылесосы для дома, при этом заметный интерес пришелся на вертикальные модели и роботы-пылесосы. Продажи новых вертикальных пылесосов увеличились на 22%, новых роботов-пылесосов — также на 22%, а новых пароочистителей — на 16% по сравнению с мартом прошлого года. Доля очистителей воздуха в марте 2026 года в общем объёме продаж климатической техники составила 22%, а продажи новых увлажнителей воздуха выросли на 6%.

При этом больше всего товаров приобретали в ресейле: в категории пылесосов на такие покупки пришлось 66% всех продаж. В сегменте климатической техники ситуация схожа — на устройства, приобретенные «с рук», пришлось 64% от общего объема продаж. Такой подход позволяет приобретать качественные устройства и экономить.

«С приходом теплых дней и началом сезонного цветения продажи техники, снижающие концентрацию аллергенов в помещении, закономерно растут. При этом потребители все чаще смещают фокус внимания в сторону ресейла, — сказал Александр Праздников, руководитель по развитию бизнеса ТВ/АB и бытовая техника. — Ресейл позволяет выбирать качественные модели пылесосов и климатических устройств в хорошем состоянии и сэкономить до 50–70% по сравнению с покупкой новых аналогов».

Средняя стоимость нового пылесоса в марте 2026 г. составила 23 тыс. руб., на 11% ниже, чем годом ранее. В сегменте ресейла средняя цена оказалась значительно ниже — 5 тыс. руб. — это на 78% ниже, чем при покупке нового. Разница особенно заметна в отдельных категориях. Например, вертикальный пылесос в новом состоянии стоит в среднем 21 тыс. руб., тогда как в ресейле его можно приобрести за 6 тыс. руб.. Еще более впечатляющая разница у роботов-пылесосов: новый обойдется покупателю в среднем в 36 тыс. руб., а с рук на 84% дешевле — в 5,9 тыс. руб.

В категории климатической техники средняя цена нового очистителя воздуха составляет 14,9 тыс. руб., тогда как в ресейле его можно приобрести за 5,3 тыс. руб., что на 64% дешевле. Аналогичная ситуация и с увлажнителями: средняя стоимость нового устройства составила 12 тыс. руб., а с рук на 60% дешевле — 4,3 тыс. руб.

Россияне все чаще подходят к выбору техники рационально и ориентируются на баланс цены и характеристик при подготовке к сезону аллергии.

