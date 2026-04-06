«Авито»: спрос на комплексные услуги грузчиков вырос почти в 1,5 раза

Россияне все чаще доверяют профессионалам не только физическую транспортировку вещей, но и сопутствующие работы, требующие высокой квалификации, — от сборки мебели до подъема с использованием спецтехники. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали динамику спроса и цены на услуги грузчиков в феврале–марте 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Авито Работы» выяснили, как на этом фоне меняется ситуация на рынке занятости в сфере доставки, грузоперевозок и логистики: какие специалисты сегодня наиболее востребованы, как меняется уровень оплаты и что это говорит о потребностях бизнеса в сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», статистика показывает изменение структуры спроса за 2025. Если интерес к базовым работам (перенос, подъем) демонстрирует умеренный рост в районе 20%, то востребованность сопутствующих услуг, требующих более высокой квалификации, заметно увеличилась. Высокий рост наблюдается в сегменте сборки и разборки мебели (+41%) и работы комплектовщиков/упаковщиков (+40%), что свидетельствует о растущем спросе на комплексный сервис и нежелании оставлять часть работ для их выполнения своими силами. Также значительно вырос интерес к услугам с применением специализированной техники: спрос на услуги по погрузке с использованием наклонного подъемника увеличился на 47%.

«Работа с грузами — это гораздо более нестандартная задача, чем кажется на первый взгляд. Профессиональные грузчики знают, как правильно передвигать пианино, громоздкие шкафы или хрупкую технику, чтобы не повредить ни напольное покрытие, ни стены, ни сам предмет. Мы видим, что частные заказчики это понимают и все чаще готовы доверить такую работу специалистам, которые могут при необходимости упаковать, разобрать мебель или выполнить подъем в условиях отсутствия лифта. Статистика это отражает: спрос на перенос хрупких грузов вырос на 19%», — сказала Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

Стоимость услуг грузчиков в среднем составляет 2,9 тыс. руб. Наибольшую цену специалисты назначают за услуги, связанные с повышенными требованиями к безопасности и нестандартными условиями выполнения работ. В топе — погрузка с помощью наклонного подъемника (3 тыс. руб.) и сборка мебели (2,95 тыс. руб.), стоимость которых выше среднего показателя.

Анализ динамики цен подтверждает наличие премии за дополнительные сложности: спрос на услугу «доплата за срочность» вырос на 20% при среднем чеке 3 тыс. руб. — именно такую сумму в среднем просят доплатить к базовой стоимости работ. Спрос на услуги, связанные с отсутствием инфраструктуры (подъем на этаж без лифта), вырос на 20%, а стоимость такой работы составляет 2,9 тыс. руб. за каждый этаж и варьируется в зависимости от высоты подъема и других осложняющих условий.

Растущий спрос на комплексные услуги формирует соответствующий запрос и на рынке занятости. По данным «Авито Работы», самой востребованной профессией в сфере перевозок стал водитель грузового транспорта: число вакансий для таких специалистов выросло на 27%, а уровень средней предлагаемой оплаты достиг 127,935 тыс. руб/мес. Такой специалист отвечает не только за доставку груза, но и за соблюдение сроков, сохранность товаров и бесперебойность логистического процесса.

Важно учитывать, что уровень дохода в сегменте доставки, грузоперевозок и логистики может заметно различаться в зависимости от региона, графика работы, категории транспорта, дальности маршрутов и специфики задач. На него также влияет формат занятости и набор функций: в одних случаях речь идет только о перевозке, в других — о погрузке, разгрузке, сопровождении груза и работе в более интенсивном режиме.

В числе наиболее высокооплачиваемых профессий в сегменте лидирует также водитель грузового транспорта, его средняя предлагаемая заработная плата составила 127,94 тыс. руб/мес, что на 41% выше аналогичного периода 2025. В числе заметных позиций остается и профессия грузчика: работодатели предлагали таким специалистам в среднем 53,51 тыс. руб/мес (+8% больше год к году). При этом уровень дохода грузчиков может варьироваться в зависимости от графика, количества смен, продолжительности рабочего дня, региона и набора задач, поэтому этот показатель не предполагает фиксированный формат занятости. Данная рабочая профессия остается критически важной для логистической цепочки: водители обеспечивают перевозку и соблюдение сроков, а грузчики — оперативную погрузку и разгрузку, от которых напрямую зависит скорость выполнения заказа.

«В целом в сфере доставки, грузоперевозок и логистики уровень оплаты за год вырос на 9% и составил 90,95 тыс. руб/мес. Работодатели продолжают усиливать предложения в сегменте, где особенно важны практические навыки, выносливость и готовность быстро включаться в операционные задачи. На фоне роста спроса на комплексные услуги компании все чаще ищут специалистов, которые могут выполнять не только базовые функции, но и брать на себя более широкий круг задач», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».