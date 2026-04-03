Опрос о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах продлён до конца апреля 2026 года

До 30 апреля 2026 г. продлён опрос о потребности в домашнем интернете среди жителей деревень и сел, где государство уже создало базовую инфраструктуру связи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Увеличение срока позволит большему количеству граждан высказать своё мнение, а Минцифры — получить наиболее точные данные, оценить реальный спрос и подготовить решения для подключения отдельных домохозяйств.

Кто может принять участие

Все граждане России с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

В опрос включены деревни и села, где проживает не более 1000 человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.

Как пройти опрос

Зайдите на платформу обратной связи и авторизуйтесь через «Госуслуги». Выберите регион и населенный пункт, за который хотите проголосовать, в одном из двух списков: первый список, второй список.

Напишите точный адрес своего домохозяйства. Укажите, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет. Отправьте свой голос.

Как будут учитываться голоса

Чем больше жителей проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. При этом каждый житель сможет самостоятельно принять решение об использовании услуги, исходя из своих потребностей и на удобных условиях.

Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/