Разделы

Бизнес
|

ITFB Group стала партнером Yadro

Инфраструктурное подразделение ITFB Group — компания ITFB Tech — объявило о заключении официального партнерства с Yadro. Сотрудничество направлено на реализацию комплексных проектов по построению высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры, включая решения для искусственного интеллекта (ИИ), обработки больших данных и модернизации центров обработки данных (ЦОД).

Большой штат собственных инженеров и широкая инженерная экспертиза позволяют Yadro разрабатывать и производить оборудование, отвечающее самым высоким требованиям заказчиков. Партнерство с ИТ-производителем укрепляет позиции ITFB Tech в сегменте инфраструктурных решений и расширяет возможности компании по реализации проектов полного цикла: от пресейла и проектирования архитектуры с нуля до поставки и внедрения решений.

Одним из ключевых направлений в рамках партнерства станет создание энергоэффективных кластеров. Инженеры ITFB Tech обладают экспертизой в реализации проектов с применением иммерсионного охлаждения GPU-систем производства Yadro. Эта технология является критически важной для современных вычислительных мощностей: она позволяет продлить срок службы оборудования, снизить совокупную стоимость владения (TCO) и эффективно решить проблему охлаждения «горячих» узлов в условиях растущих нагрузок.

«Партнерство с Yadro — это важный шаг в развитии нашего инфраструктурного направления. Мы не просто расширяем портфель решений, мы получаем возможность предлагать рынку самые современные отечественные технологии в сегменте серверов и систем хранения данных. Благодаря глубокой технической экспертизе нашей команды мы можем реализовывать проекты любой сложности — от задач среднего бизнеса до крупных ЦОД, включая внедрение объектных систем хранения данных и инфраструктуры для ИИ», — сказала Оксана Высочанская, коммерческий директор ITFB Group.

Партнерство с Yadro расширяет возможности ITFB Tech в широком спектре бизнес-задач, включая оперативное и архивное хранение данных, а также высоконагруженные вычисления. Клиенты получают не просто оборудование, а комплексное инженерное решение, обеспечивающее надежность, масштабируемость и высокую эффективность инфраструктуры.

В ближайших планах партнеров — дальнейшее развитие компетенций технической команды ITFB Tech по работе с оборудованием Yadro, с фокусом на усиление экспертизы в сегменте GPU-серверов для задач искусственного интеллекта и объектных систем для работы с большими данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


