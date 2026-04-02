DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных

ИТ-компания DIS Group и разработчик «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование». Инструмент в составе интеллектуальной платформы данных AIDP предназначен для визуализации и проектирования структурированных данных на основе реляционной модели. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Количество информационных систем и аналитических платформ в компаниях и организациях, интеграций с внутренними и внешними источниками постоянно растет за счет увеличения спроса со стороны бизнес-подразделений на оперативную аналитику. Это делает архитектуру данных и управление ею все сложнее. «Селена Моделирование» помогает системно описывать структуры данных и их взаимосвязи, поддерживая и развивая основу архитектуры данных компании.

Визуальное представление данных для анализа и для проектирования их структур существенно снижает затраты времени на поиск источников данных в таблицах, видов связей при построении отчетов, получения данных для аналитики и при разработке информационных систем. «Селена Моделирование» помогает системно описывать структуры данных, а также их взаимосвязи, поддерживая и развивая основу архитектуры данных компании.

Новое решение охватывает весь жизненный цикл работы с данными. Концептуальное моделирование используется для описания бизнес-сущностей и предметной области. Логическое моделирование позволит проектировать структуру данных в информационных системах. Функции обратного инжиниринга автоматически опишут модель данных в существующих базах данных. Можно, наоборот, сгенерировать структуру базы данных на основе модели.

«Мы видим рост спроса на моделирование данных в компаниях и организациях, так как они хотят задействовать как можно больше источников и самих данных в бизнес-аналитике реального времени по мере перехода на современные платформы управления данными. «Селена Моделирование» позволит добиться максимального эффекта от сочетания различных структурированных данных в аналитике», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Селена Моделирование» будет полезно специалистам офисов управления данными: архитекторам данных, аналитикам данных, бизнес- и системным аналитикам, а также разработчикам прикладных решений. Инструмент интегрируется с системами Data Governance для связывания моделей данных с метаданными и бизнес-глоссарием.

