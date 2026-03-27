«Яндекс Карты» научились искать заведения по конкретным блюдам и услугам

Теперь в ИИ‑чате в «Яндекс Картах» можно найти рестораны, в которых есть конкретное блюдо, или организации с нужной услугой, — а также увидеть их на карте. Это помогает быстро выбрать подходящее место из множества вариантов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейросеть стала более точно интерпретировать детализированные запросы пользователей. Например, для обработки запроса «Посоветуй ресторан с ризотто на Павелецкой» нейросеть сначала выделит его ключевые смысловые компоненты «ресторан», «ризотто», «Павелецкая», а затем найдет среди множества вариантов наиболее релевантные.

Для подбора заведения по таким параметрам нейросеть опирается сразу на несколько источников: описание места, товарные каталоги, меню, отзывы и фотографии в карточках организаций. Для работы с ними реализован агентный сценарий: специальный ИИ‑агент последовательно обращается к данным разных типов, собирая полный контекст. Это пример того, как агентный подход уже применяется в Картах для повышения точности на сложных поисковых задачах.

Проанализировав все источники, ИИ-чат объяснит свой выбор: если позиция упоминается и в меню, и в отзывах, он покажет и цену, и оценку. А если нейросеть нашла совпадение только в отзывах, она учтет это в описании: «Хотя ризотто не указано в меню, пользователи часто отмечают его в отзывах».

В результате ИИ покажет карту, на которой будут отмечены только подходящие организации. Так можно оценить расположение мест и сделать выбор: например, понять, куда заехать по дороге домой или недалеко от работы.

Технология также работает для поиска салонов по нужным косметическим процедурам — например, аппаратному маникюру, стрижке челки, лимфодренажному массажу. Кроме того, нейросеть может порекомендовать медицинские клиники по услугам – например, анализам или УЗИ.